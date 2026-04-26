El conductor que atropelló y mató a un ciclista en Las Heras y luego se dio a la fuga se entregó en las últimas horas. Se trata del hombre que manejaba un Citroën C4 y que protagonizó el hecho en la esquina de Perú y Roca.
Se entregó el conductor que atropelló a un ciclista en Las Heras, lo mató y huyó
El hombre se presentó con su abogado tras el reclamo de justicia de familiares de la víctima. Había escapado luego de embestirlo con un C4
Según confirmaron fuentes del caso, el conductor se presentó acompañado de su abogado, luego de que durante la tarde del sábado familiares y amigos de la víctima realizaran manifestaciones públicas para exigir justicia y pedir que se pusiera a disposición.
Cómo fue el hecho en donde murió un ciclista en Las Heras
El episodio ocurrió cuando el ciclista circulaba en una bicimoto y fue embestido por el vehículo. Ocurrió cerca de las 6.30 de la mañana y tras el impacto, el conductor escapó del lugar sin asistir a la víctima, lo que generó indignación entre allegados y vecinos.
El joven murió como consecuencia de las heridas sufridas, mientras que el conductor del C4 permaneció prófugo durante varias horas. La fuga derivó en un fuerte reclamo en redes sociales y en la vía pública, donde se exigía su identificación y detención.
El hombre que atropelló y mató al ciclista se presentó por su voluntad
En ese contexto, durante la tarde del sábado se realizaron protestas para visibilizar el caso y reclamar por el abandono de persona por parte del conductor al ciclista. Horas más tarde, el conductor decidió presentarse ante la Justicia.
Ahora, la causa avanza con el hombre ya a disposición de las autoridades, mientras se espera la imputación formal y las medidas que determine la fiscalía interviniente.