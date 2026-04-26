Se entregó el conductor que atropelló a un ciclista en Las Heras, lo mató y huyó

Cómo fue el hecho en donde murió un ciclista en Las Heras

El episodio ocurrió cuando el ciclista circulaba en una bicimoto y fue embestido por el vehículo. Ocurrió cerca de las 6.30 de la mañana y tras el impacto, el conductor escapó del lugar sin asistir a la víctima, lo que generó indignación entre allegados y vecinos.

El joven murió como consecuencia de las heridas sufridas, mientras que el conductor del C4 permaneció prófugo durante varias horas. La fuga derivó en un fuerte reclamo en redes sociales y en la vía pública, donde se exigía su identificación y detención.

El hombre que atropelló y mató al ciclista se presentó por su voluntad

En ese contexto, durante la tarde del sábado se realizaron protestas para visibilizar el caso y reclamar por el abandono de persona por parte del conductor al ciclista. Horas más tarde, el conductor decidió presentarse ante la Justicia.

Ahora, la causa avanza con el hombre ya a disposición de las autoridades, mientras se espera la imputación formal y las medidas que determine la fiscalía interviniente.