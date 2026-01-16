Javier Milei confirmó que estará en el Festival de Jesús María antes de su viaje a Paraguay

En declaraciones previas a su salida hacia Córdoba, Milei afirmó que este tipo de eventos “representan la riqueza cultural de Argentina y son un puente entre el Gobierno y la sociedad”, en un discurso que busca fortalecer vínculos internos en medio de un contexto político complejo.

Agenda regional: cumbre del Mercosur en Paraguay

Tras su participación en Jesús María, el presidente partirá rumbo a Asunción, Paraguay, donde el sábado se realizará una cumbre de mandatarios del Mercosur. En ese encuentro, los jefes de Estado abordarán temas clave para la integración económica, la apertura de mercados, acuerdos comerciales y la coordinación política entre los países del bloque.

Milei, que desde su asunción ha planteado un enfoque de mayor apertura externa y fortalecimiento de la inserción internacional de Argentina, buscará consolidar alianzas estratégicas y hacer avanzar iniciativas económicas conjuntas. El rol de Argentina en la cumbre será observado de cerca por analistas que ven en este tipo de reuniones una oportunidad para posicionar al país dentro del concierto regional económico.

La visita a Paraguay también incluirá contactos bilaterales con autoridades paraguayas, con quienes se esperan avanzar en proyectos de cooperación que trascienden el marco del Mercosur, en especial en áreas de infraestructura, energía y comercio transfronterizo.

Por otro lado, Javier Milei confirmó a través de sus redes sociales que participará a fines de enero en una nueva edición del festival Derecha Fest, que se realizará el 27 de enero en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

El posteo de Milei.

Próxima parada: la Costa Atlántica y un acto libertario

Según fuentes oficiales, el mandatario tiene previsto viajar a la Costa Atlántica hacia fines de enero, en cumplimiento del cronograma de dos bajadas al territorio por mes que planifica el comando de campaña de La Libertad Avanza.

El evento tendrá como principales organizadores a Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente, junto al equipo de La Derecha Diario, medio que dirige el periodista español Javier Negre. La actividad es presentada por sus impulsores como “el evento más antizurdo del país” que “desembarca en la costa”.

Aunque aún no se definieron la sede ni la modalidad, desde el espacio libertario confirmaron que la convocatoria incluirá exposiciones políticas, música en vivo y una feria del libro libertaria, con la participación de referentes del oficialismo y del ámbito intelectual afín al Gobierno.

En paralelo, LLA trabaja desde hace semanas en concretar una nueva visita al interior de la provincia de Buenos Aires, que podría incluir una recorrida por el centro de Mar del Plata, una actividad que Milei suele realizar cada vez que visita la ciudad balnearia, con contacto directo con vecinos y comerciantes.