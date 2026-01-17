El intendente de San Carlos logró que Santilli le avale un préstamo del Banco Nación por $1.500 millones

Parque automotor de San Carlos El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, contó que el préstamo del Banco Nación que le avaló Diego Santilli irá a renovar el destrozado parque automotor de la comuna que tiene vehículos de los años 80.

"Tenemos camiones y maquinaria que se compraron en los años 80, durante la gestión del ex intendente Miguel Firpo. Para nosotros es clave poder renovarlos porque la comuna le presta servicio de agua a 2.700 familias de varios distritos que no tienen red de agua potable y dependen de esa asistencia", explicó.

Esa realidad no sólo la viven los vecinos de distritos más alejados como son Cápiz, El Cepillo o Paso de las Carretas, también la padece un loteo de 540 familias que están a unas pocas cuadras de la comuna, que hace años están tramitando la red de agua potable.

Con esos fondos en la comuna estiman que podrían comprar entre 15 y 20 vehículos de los que necesitan.

Cómo es el préstamo que Santilli le avaló a Morillas

El préstamo de $1.500 millones que el intendente Morillas pretende tener acreditado en los próximos días vendría a darle a esa comuna no sólo la chance de renovar el parque automotor, sino también la posibilidad de bajar los altos alquileres que está pagando actualmente.

Si eso se efectiviza con la firma de Diego Santilli, en la comuna han calculado que deberán devolverlo pagando una cuota mensual de unos $100 millones.

"Esa cuota está muy por debajo de lo que estamos pagando hoy en el alquiler de camiones para asistir con agua a los vecinos, en el alquiler de retroescavadoras cada vez que tenemos que hacer una obra e incluso en el alquiler de tráfic para poder asistir con el traslado de algunos vecinos que lo solicitan por casos especiales", estimó Morillas.