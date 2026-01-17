El Gobierno mendocino le sacó rédito a la visita del ministro del Interior, Diego Santilli. Alfredo Cornejo no sólo consiguió que le pusiera fecha a la licitación de la ruta 7 a Chile, sino que también intercedió para que se le avale un préstamo de $1.500 millones al intendente de San Carlos, Alejandro Morillas.
El intendente de San Carlos logró que Santilli le avale un préstamo del Banco Nación por $1.500 millones
El préstamo que venía negociando Alejandro Morillas es para renovar el parque automotor de San Carlos, que tiene vehículos de la década del 80
"Desde hace un año que estamos tramitando ese préstamo del Banco Nación, pero eso se frenó con el cambio de ministro. Ahora Santilli se comprometió a acelerar los tiempos, porque sólo falta su firma", contó Morillas tras el encuentro. El préstamo al que alude ya tiene el aval del Concejo Deliberante y del Gobierno provincial.
Según detalló el sancarlino, esos fondos irán directo a renovar el parque automotor de la comuna que tiene vehículos muy antiguos, lo que los obliga a alquilar varias maquinarias para hacer obras y destinar a eso una fuerte erogación.
"Tenemos camiones y maquinaria que se compraron en los años 80, durante la gestión del ex intendente Miguel Firpo. Para nosotros es clave poder renovarlos porque la comuna le presta servicio de agua a 2.700 familias de varios distritos que no tienen red de agua potable y dependen de esa asistencia", explicó.
Esa realidad no sólo la viven los vecinos de distritos más alejados como son Cápiz, El Cepillo o Paso de las Carretas, también la padece un loteo de 540 familias que están a unas pocas cuadras de la comuna, que hace años están tramitando la red de agua potable.
Con esos fondos en la comuna estiman que podrían comprar entre 15 y 20 vehículos de los que necesitan.
Cómo es el préstamo que Santilli le avaló a Morillas
El préstamo de $1.500 millones que el intendente Morillas pretende tener acreditado en los próximos días vendría a darle a esa comuna no sólo la chance de renovar el parque automotor, sino también la posibilidad de bajar los altos alquileres que está pagando actualmente.
Si eso se efectiviza con la firma de Diego Santilli, en la comuna han calculado que deberán devolverlo pagando una cuota mensual de unos $100 millones.
"Esa cuota está muy por debajo de lo que estamos pagando hoy en el alquiler de camiones para asistir con agua a los vecinos, en el alquiler de retroescavadoras cada vez que tenemos que hacer una obra e incluso en el alquiler de tráfic para poder asistir con el traslado de algunos vecinos que lo solicitan por casos especiales", estimó Morillas.