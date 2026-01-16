El gobierno nacional designó a Fernando Adolfo Iglesias como "Embajador Extraordinario y Plenipotenciario" de la República Argentina ante la Unión Europea, mediante el Decreto 18/2026, publicado este 16 de enero en el Boletín Oficial.
Fernando Iglesias fue designado embajador ante la UE pero mantendrá otro cargo en Bélgica
El ex legislador quedó al frente de un organismo clave por el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El gobierno dice que ahorrará recursos
La decisión, firmada por el presidente Javier Milei, se enmarca en lo dispuesto por la Ley del Servicio Exterior de la Nación y no altera las funciones que Iglesias ya desempeña como embajador argentino ante el Reino de Bélgica, cargo para el cual había sido nombrado en comisión a comienzos de enero.
Iglesias, un ex PRO que suele criticar de forma durísima al peronismo, afina así su vínculo con el oficialismo nacional en la era Milei.
Iglesias y la UE: los fundamentos para otorgarle el cargo
Según los fundamentos del decreto, la designación busca garantizar la continuidad de la representación diplomática argentina ante la Unión Europea, asegurar una adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales y, al mismo tiempo, optimizar recursos y generar un ahorro en el gasto público, al concentrar ambas representaciones en un mismo funcionario.
El gobierno destacó además que la Unión Europea otorgó el plácet correspondiente, requisito indispensable para formalizar la designación diplomática.
Los gastos que demande el cumplimiento de esta función serán imputados al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Con esta medida, Iglesias se convierte en el principal representante argentino ante uno de los bloques políticos y económicos más relevantes a nivel internacional.