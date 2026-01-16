Fernando Iglesias fue designado embajador ante la UE pero mantendrá otro cargo en Bélgica

Iglesias y la UE: los fundamentos para otorgarle el cargo

Según los fundamentos del decreto, la designación busca garantizar la continuidad de la representación diplomática argentina ante la Unión Europea, asegurar una adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales y, al mismo tiempo, optimizar recursos y generar un ahorro en el gasto público, al concentrar ambas representaciones en un mismo funcionario.

Fernando IGLESIAS.jpg Fernando Iglesias ex legislador del PRO.

El gobierno destacó además que la Unión Europea otorgó el plácet correspondiente, requisito indispensable para formalizar la designación diplomática.

Los gastos que demande el cumplimiento de esta función serán imputados al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Con esta medida, Iglesias se convierte en el principal representante argentino ante uno de los bloques políticos y económicos más relevantes a nivel internacional.