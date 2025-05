Ulpiano Suarez lanzó su candidatura a gobernador: "Me estoy preparando para ese desafío"

Embed - Ulpiano Suarez se prepara para ser gobernador de Mendoza. Su deseo y su relación con Luis Petri

De hecho, ante la consulta por la posible candidatura del dirigente de San Martín, Suarez no se achicó y la calificó como "un lindo desafío" y retrucó: "hay que poner sobre la mesa la experiencia de gestión", en clara referencia a que en el momento de esa elección él podrá mostrar lo hecho en dos gestiones como intendente de Ciudad, y Petri probablemente llegue habiendo pasado por el Congreso, si es que en los próximos meses se define que sea candidato a diputado nacional.

Por si fuese poco se encargó de hablarles a la audiencia radical: "Yo me siento cómodo en el radicalismo y en Cambia Mendoza. Él forma parte de un gobierno nacional y está promoviendo una gran alianza detrás de La Libertad Avanza", comparó.

Suarez avala una alianza con libertarios pero que respete a Cambia Mendoza

A horas de que se reúna el Congreso partidario para definir cómo la UCR va a elegir a sus candidatos a diputados nacionales, y después de marcar públicamente que a él no lo van a pintar de violeta, en referencia al avance de La Libertad Avanza para copar las listas de las elecciones legislativas, Ulpiano Suarez también marcó su postura ante la chance de una alianza entre Cambia Mendoza y los libertarios.

Javier Milei y Alfredo Cornejo Ulpiano Suarez puso condiciones a la hora de aceptar una alianza electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza: "que haya reciprocidad y respeten el partido y el frente". Foto: Prensa de Gobierno

"Yo planteo un modelo Mendoza, esto es Cambia Mendoza más La Libertad Avanza. Es decir, si hay coincidencias y prima ratificar el rumbo económico nacional y eso nos lleva a una alianza electoral en octubre, yo planteo que haya reciprocidad. Si La Libertad avanza está dispuesta a acompañar al oficialismo (de Mendoza) en la Legislatura y en los Concejos Deliberantes, yo no los he escuchado", disparó tirándole la pelota a esos potenciales socios electorales.

Es más, redobló la apuesta y puso en la mira al presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, el diputado nacional Facundo Correa Llano.

"Yo no lo he escuchado a Correa Llano expresar públicamente que su espacio está de acuerdo de avanzar en una alianza electoral, acompañando y apoyando a los intendentes de Cambia Mendoza", definió y aseguró que no tiene diálogo con el libertario mendocino.

En paralelo, Ulpiano Suarez le pidió a los libertarios que respeten la "identidad como partido y como frente" y lo diferenció del acuerdo que los libertarios tejieron en Chaco.