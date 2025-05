Ulpiano Suarez aseguró que aceptaría una alianza con los libertarios pero con condiciones

Según explicó, una alianza sin condiciones sería letal para el radicalismo y su identidad política en Mendoza.

Suarez expresó diferencias sustanciales con el oficialismo nacional, sobre todo en cuanto al rol del Estado y la necesidad de una economía con sensibilidad social. "No puede ser una alianza solo electoral”, sostuvo, y subrayó que el objetivo debe ser pensar en el día después, no solo en las urnas. La alianza, reiteró, debe construirse sobre bases programáticas y no sobre oportunismos.