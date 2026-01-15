Las vacaciones de docentes y estudiantes no han afectado los trabajos en las escuelas. Por el contrario es importante la actividad, intensificada esta semana. Por ello es que ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, desarrolló este jueves una agenda cargada en Las Heras y en Rivadavia.
Tadeo García Zalazar supervisó obras de reparaciones en escuelas de Las Heras y Rivadavia
El titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, explicó detalles del Operativo Verano en Las Heras y de las aulas portantes en Rivadavia
En el departamento norteño supervisó las obras de refacciones del Operativo Verano. Y en Este estuvo en la entrega de las denominadas "aulas portantes".
Operativo Verano en las escuelas de Las Heras
Tadeo García Zalazar recorrió escuelas de Las Heras para acompañar el Operativo Verano que se implementa durante las vacaciones para realizar diferentes obras de infraestructura escolar.
El ministro visitó las escuelas Juan Gregorio Las Heras, el Jardín de Infantes 0-124, y la institución 1-282 Francisco Moyano.
“Aprovechamos la temporada de vacaciones de los estudiantes para que nuestro personal de infraestructura haga las reparaciones que son necesarias dentro de las escuelas. Recordemos que tenemos cerca de 1. 600 edificios escolares y en este momento estamos entregando la pintura para todos mediante las cuadrillas de trabajo. La idea es que al inicio del ciclo lectivo 2026 tengamos las escuelas en condiciones”, sostuvo el ministro.
García Zalazar destacó que también se están haciendo reparaciones de mayor envergadura sumando también instalaciones de aulas portantes en las escuelas que lo estaban necesitando.
Aulas portantes en Rivadavia
La Dirección General de Escuelas trabaja durante el receso de verano sobre las instalaciones de las aulas portantes, que son módulos prefabricados, móviles y de rápida instalación diseñados para dar una solución y cubriendo necesidades de infraestructura educativa en las escuelas que lo necesiten.
Beneficiarán a más de 1.000 estudiantes de todos los niveles y modalidades. La inversión es cercana a los $700 millones.
Este jueves Tadeo García Zalazar, visitó la escuela de Educación Integral 2-703 Sergio Catena, de Rivadavia, donde se están instalando dos aulas portantes.
En total serán 91 aulas portantes que serán instaladas en la región Sur, Centro Norte, Este y Valle de Uco en 44 instituciones. Dos módulos conforman un aula para 25 estudiantes.