Tadeo García Zalazar supervisó obras de reparaciones en escuelas de Las Heras y Rivadavia

El ministro visitó las escuelas Juan Gregorio Las Heras, el Jardín de Infantes 0-124, y la institución 1-282 Francisco Moyano.

Estamos haciendo un recorrido de lo que denominamos Operativo Verano que involucra tareas de pintura, reparaciones, mantenimiento y en algunos casos ampliaciones de escuelas. En estas recorridas trabajamos junto con los municipios, que acompañan también con recursos para el arreglo de patios, toldos, salones de actos y otros espacios escolares

“Aprovechamos la temporada de vacaciones de los estudiantes para que nuestro personal de infraestructura haga las reparaciones que son necesarias dentro de las escuelas. Recordemos que tenemos cerca de 1. 600 edificios escolares y en este momento estamos entregando la pintura para todos mediante las cuadrillas de trabajo. La idea es que al inicio del ciclo lectivo 2026 tengamos las escuelas en condiciones”, sostuvo el ministro.

García Zalazar destacó que también se están haciendo reparaciones de mayor envergadura sumando también instalaciones de aulas portantes en las escuelas que lo estaban necesitando.

Tadeo García Zalazar en la escuela Sergio Catena, de Rivadavia, junto al intendente Ricardo Mansur.

Aulas portantes en Rivadavia

La Dirección General de Escuelas trabaja durante el receso de verano sobre las instalaciones de las aulas portantes, que son módulos prefabricados, móviles y de rápida instalación diseñados para dar una solución y cubriendo necesidades de infraestructura educativa en las escuelas que lo necesiten.

Beneficiarán a más de 1.000 estudiantes de todos los niveles y modalidades. La inversión es cercana a los $700 millones.

Este jueves Tadeo García Zalazar, visitó la escuela de Educación Integral 2-703 Sergio Catena, de Rivadavia, donde se están instalando dos aulas portantes.

En total serán 91 aulas portantes que serán instaladas en la región Sur, Centro Norte, Este y Valle de Uco en 44 instituciones. Dos módulos conforman un aula para 25 estudiantes.