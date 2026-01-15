Este viernes vence el plazo de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, en el conflicto entre el gobierno nacional y el gremio que nuclea a los controladores aéreos.
Otra vez los controladores aéreos ponen en jaque la normalidad de los vuelos en todo el país
Este viernes temina el plazo de la conciliación obligatoria con los controladores aéreos. Si paran de nuevo, afectarán a una docena de vuelos de Mendoza
La tregua administrativa establecida el 23 de diciembre permitió neutralizar las medidas de fuerza de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).
No obstante, la resolución del conflicto paritario con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) sigue sin concretarse. En Mendoza se verían afectados unos 12 vuelos.
¿Seguirá la conciliación obligatoria?
Según la agencia Noticias Argentinas se anuncia una nueva reunión para este mismo viernesz, mientras anticipa la posibilidad de una extensión del plazo, ante la alternativa del gremio de convocar a nuevas medidas de fuerza en el corto plazo.
“En el marco del conflicto gremial entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), y ante el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada oportunamente por la Secretaría de Trabajo, el viernes 16 de enero se realizará una nueva audiencia, existiendo la posibilidad de prorrogarla por 5 días hábiles más”, indicaron desde el gremio.
Desde la empresa indicaron: “A pesar de la postura permanente de intransigencia del gremio, desde Eana se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto con el objetivo de garantizar la normalidad en la operación de los vuelos en plena temporada alta de verano”.
La posibilidad de la prórroga está dada por las normativas vigentes, que prevén que la autoridad laboral otorgue una prórroga de cinco días hábiles adicionales a solicitud de la empresa estatal. Este mecanismo busca agotar las instancias de diálogo antes de que el gremio, liderado por su secretaria general Paola Barritta, recupere la potestad de realizar asambleas o paros que comprometerían el flujo de pasajeros en plena temporada alta.
El gremio ya llevó adelante una serie de medidas de fuerza. En julio del año pasado, en la antesala de las vacaciones de invierno, se dictó una conciliación obligatoria inicial para desactivar un esquema de protestas que amenazaba el receso invernal.
En agosto, se concretaron tres jornadas de paro nacional. El conflicto se suspendió tras un acuerdo transitorio que contempló una recomposición salarial de 15% distribuida en cuatro tramos.
En noviembre, el gremio retomó las acciones con nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y la paralización total de capacitaciones técnicas y mantenimiento de infraestructura.
Finalmente, en diciembre, se inició un plan de lucha que afectó vuelos de pasajeros por dos jornadas, lo que derivó en la actual conciliación obligatoria que rige hasta este viernes.