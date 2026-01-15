Otra vez los controladores aéreos ponen en jaque la normalidad de los vuelos en todo el país

Vuelos normales en el Aeropuerto de Mendoza.jpg Hay incertidumbre por lo que sucederá con los vuelos de este viernes si paran otra vez los controladores aéreos

¿Seguirá la conciliación obligatoria?

Según la agencia Noticias Argentinas se anuncia una nueva reunión para este mismo viernesz, mientras anticipa la posibilidad de una extensión del plazo, ante la alternativa del gremio de convocar a nuevas medidas de fuerza en el corto plazo.

“En el marco del conflicto gremial entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), y ante el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada oportunamente por la Secretaría de Trabajo, el viernes 16 de enero se realizará una nueva audiencia, existiendo la posibilidad de prorrogarla por 5 días hábiles más”, indicaron desde el gremio.

Desde la empresa indicaron: “A pesar de la postura permanente de intransigencia del gremio, desde Eana se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto con el objetivo de garantizar la normalidad en la operación de los vuelos en plena temporada alta de verano”.

paola barritta Paola Barrritta, secretaria general del gremio de los controladores aéreos. Foto: X Paola Barritta

La posibilidad de la prórroga está dada por las normativas vigentes, que prevén que la autoridad laboral otorgue una prórroga de cinco días hábiles adicionales a solicitud de la empresa estatal. Este mecanismo busca agotar las instancias de diálogo antes de que el gremio, liderado por su secretaria general Paola Barritta, recupere la potestad de realizar asambleas o paros que comprometerían el flujo de pasajeros en plena temporada alta.

El gremio ya llevó adelante una serie de medidas de fuerza. En julio del año pasado, en la antesala de las vacaciones de invierno, se dictó una conciliación obligatoria inicial para desactivar un esquema de protestas que amenazaba el receso invernal.

En agosto, se concretaron tres jornadas de paro nacional. El conflicto se suspendió tras un acuerdo transitorio que contempló una recomposición salarial de 15% distribuida en cuatro tramos.

En noviembre, el gremio retomó las acciones con nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y la paralización total de capacitaciones técnicas y mantenimiento de infraestructura.

Finalmente, en diciembre, se inició un plan de lucha que afectó vuelos de pasajeros por dos jornadas, lo que derivó en la actual conciliación obligatoria que rige hasta este viernes.