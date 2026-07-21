Un joven fue decapitado al detonar un mortero durante los festejos por la Selección argentina

Según la reconstrucción del hecho, los cuatro jóvenes estaban en un descampado, lejos del tráfico, cuando decidieron encender un mortero hecho artesanalmente. "Lo hicieron en un lujar alejado, con lo cual había un conocimiento de la onda expansiva que genera ese elemento. Ahora, cómo lo activaron de forma tan errónea, es material de investigación", explicó el jefe del Departamento de Seguridad Personal, comisario inspector Juan Carlos Barroso a Infobae.

Cómo murió el joven y resultaron heridos sus amigos

A causa del material explosivo que poseía el mortero de fabricación artesanal, este detonó, decapitando a uno de los jóvenes y causando su muerte. En tanto, los otros tres terminaron con quemaduras de primer grado en la cara, manos y brazos y uno de ellos también con un traumatismo de cráneo Entre los jóvenes, y por lo tanto las víctimas, hay un chico de 13 años.