Un joven de 24 años murió y otras tres personas resultaron heridas cuando encendieron un artefacto pirotécnico en el barrio 1 de Neuquén, durante las celebraciones por el subcampeonato mundial logrado por Argentina tras perder la final con España. El hecho ocurrió durante la noche del domingo.
Un joven fue decapitado al detonar un mortero durante los festejos por la Selección argentina
Un joven de 24 de años murió y otros tres hombres resultaron heridos por la onda expansiva y la detonación de un mortero durante los festejos de la selección Argentina
Según la reconstrucción del hecho, los cuatro jóvenes estaban en un descampado, lejos del tráfico, cuando decidieron encender un mortero hecho artesanalmente. "Lo hicieron en un lujar alejado, con lo cual había un conocimiento de la onda expansiva que genera ese elemento. Ahora, cómo lo activaron de forma tan errónea, es material de investigación", explicó el jefe del Departamento de Seguridad Personal, comisario inspector Juan Carlos Barroso a Infobae.
Cómo murió el joven y resultaron heridos sus amigos
A causa del material explosivo que poseía el mortero de fabricación artesanal, este detonó, decapitando a uno de los jóvenes y causando su muerte. En tanto, los otros tres terminaron con quemaduras de primer grado en la cara, manos y brazos y uno de ellos también con un traumatismo de cráneo Entre los jóvenes, y por lo tanto las víctimas, hay un chico de 13 años.
Hasta el momento, las identidades de las víctimas no fueron difundidas oficialmente, mientras la justicia abrió una investigación para establecer la procedencia del material explosivo y se sabe que su fabricación fue hecha en Santa Fe
De hecho, en Neuquén, como en otras provincias, la venta de pirotecnia está prohibida. Sin embargo, esta prohibición es permanentemente esquivada. “Hay un mercado clandestino y negro. Acá en Neuquén está prohibida la pirotecnia, pero los días de partido había en todos lados", afirmó el comisario inspector. Por el hecho, intervino la Fiscalía de Homicidios de Neuquén.
Este no ha sido el único hecho ocurrido durante los festejos. En Mendoza, policías fueron filmados durante una pelea con simpatizantes, en Buenos Aires hubo disturbios en el Obelisco e incluso hubo que lamentar muertes por paros cardíacos de personas que se encontraban viendo la final del Mundial de Fútbol.