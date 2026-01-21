Los libertarios quieren traer a Milei a Mendoza en febrero, justo antes de las municipales

javier milei en mendoza El presidente Javier Milei en su visita a Mendoza en octubre pasado.

La visita no es casual. El 22 de febrero votan los vecinos de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Milei vendría a reforzar a la alianza oficialista entre los radicales y los libertarios.

Incluso, si viene, algunos libertarios quieren que vaya a Luján, departamento que comanda el intendente Esteban Allasino, quien cerró recientemente con los violetas.

Las elecciones del 22 de febrero en Mendoza

La convocatoria es exclusivamente para quienes viven en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. En los tres primeros se elegirán 6 concejales. Mientras que en Rivadavia, Santa Rosa y La Paz cinco.

San Rafael tendrá una votación extra porque votarán también a 24 convencionales constituyentes, quienes redactarán la Carta Orgánica Municipal, que determinará el funcionamiento institucional del municipio, la organización comunal y los límites del poder local.

El sistema que se utilizará para votar en estos 6 departamentos será con Boleta Única Papel (BUP).