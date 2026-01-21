El presidente Javier Milei se comprometió a visitar dos provincias por mes y depués de estar en la Provincia de Buenos Aires y en Córdoba durante enero, se especula que llegue a Mendoza en febrero. Justo antes de las elecciones municipales en 6 departamentos.
Los libertarios quieren traer a Milei a Mendoza en febrero, justo antes de las municipales
Fuentes consultadas en La Libertad Avanza (LLA) aclararon que no hay fecha estimada pero explicaron que existe la probabilidad de la llegada del Jefe de Estado a Mendoza.
La última visita del libertario a la provincia fue en octubre del año pasado, antes de las elecciones donde La Libertad Avanza arrasó en 14 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa oportunidad participó del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael y después caminó por el microcentro.
La visita no es casual. El 22 de febrero votan los vecinos de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Milei vendría a reforzar a la alianza oficialista entre los radicales y los libertarios.
Incluso, si viene, algunos libertarios quieren que vaya a Luján, departamento que comanda el intendente Esteban Allasino, quien cerró recientemente con los violetas.
Las elecciones del 22 de febrero en Mendoza
La convocatoria es exclusivamente para quienes viven en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. En los tres primeros se elegirán 6 concejales. Mientras que en Rivadavia, Santa Rosa y La Paz cinco.
San Rafael tendrá una votación extra porque votarán también a 24 convencionales constituyentes, quienes redactarán la Carta Orgánica Municipal, que determinará el funcionamiento institucional del municipio, la organización comunal y los límites del poder local.
El sistema que se utilizará para votar en estos 6 departamentos será con Boleta Única Papel (BUP).