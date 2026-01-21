Las autoridades de mesa para las elecciones de febrero en 6 departamentos cobrarán $100.000

allasino cornejo Alfredo Corneo y Esteban Allasino sellaron la alianza de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con el PRO para las elecciones en Luján. Foto: redes sociales

Elecciones en los departamentos que desdoblaron

En los 6 departamentos en los que habrá elecciones de medio término en febrero los intendentes son de espacios diferentes al que gobierna la provincia. No obstante, en el caso de Luján, el jefe municipal Esteban Allasino, del PRO, decidió aliarse con Alfredo Cornejo al movimiento La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

En 4 departamentos gobierna el peronismo con Matías Stevanato en Maipú, Omar Félix en San Rafael, Flor Destéfanis en Santa Rosa y Fernando Ubieta en La Paz.

En Rivadavia está al frente Ricardo Mansur del partido departamental Sembrar.

junta electoral La Junta Electorl acordó con el Correo Argentino cómo será la logística para las elecciones del 22 de febrero en 6 departamentos de Mendoza. Foto: Poder Judicial de Mendoza

El pago a las autoridades de mesa

La Junta Electoral de Mendoza firmó este martes el convenio con el Correo Argentino para la realización de la logística para las elecciones del 22 de febrero en los departamentos que decidieron desdoblar sus comicios para elegir concejales.

Se estableció que a las autoridades de mesa se les va a abonar un total de $100.000. Este monto será para quienes concurran a trabajar a escuela asignada y previamente realicen la capacitación que dicta la propia justicia electoral provincial. “Son $50.000 por hacer la capacitación y $50.000 por el trabajo el día de la elección. A los delegados se les va a abonar $200.000”, contó el presidente de la Junta Electoral de Mendoza, Dalmiro Garay Cueli.

Y agregó que “quienes sean autoridad de mesa ya no tendrán que concurrir presencialmente para poder cobrar, sino que se habilitará un sistema para que carguen sus datos y pueda transferirse el monto total a la cuenta que designen, sea de un banco o mercado pago”.

En cuanto a los costos totales de la elección, el también presidente de la Corte, Dalmiro Garay detalló que “lo que implica esta logística y la impresión de boletas, etcétera, está en $2.736.000.000 en total. Eso lo pagan los municipios que desdoblaron y obviamente la distribución por departamento varía dependiendo de la cantidad de votantes que tiene cada circuito”.

"El proceso electoral viene bien bastante bien. Con la firma que acabamos de hacer con Correo Argentino, se termina de definir el sistema de impresión de boletas. Ellos hicieron una contratación por licitación pública con una empresa que es Boldt que ya le ha hecho la boleta única papel de Mendoza, así que nos parece que está bueno. Eso nos garantiza que estamos con una empresa que tiene un buen estándar de calidad”, agregó Garay.

El secretario de la Junta Electoral, Jorge Albarracín, explicó que “la ley provincial establece la prioridad de ser autoridad de mesa a los docentes y en este sentido contamos con la colaboración de la Dirección General de Escuelas que nos ayudó en la convocatoria y difusión. La realidad es que los docentes son muy didácticos y explican muy bien y en la provincia esto nos ha dado muy buenos resultados”.

Luego de la convocatoria que se hiciera a finales del año pasado, ya quedó consolidado el padrón electoral para las elecciones. Ya más cerca de la fecha de la elección se volverá a habilitar la web para que los votantes puedan consultar la escuela, mesa y orden en el que votan.