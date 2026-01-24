Sturzenegger destacó la editorial del Washington Post que elogió la participación de Milei en Davos

javier milei La editorial del diario estadounidense donde se elogió al presidente Javier Milei.

El diario ponderó a Javier Milei sobre otros líderes mundiales

Sobre el cierre de la semana, el indicador que elabora el JP Morgan culminó en mínimos de 7 años y medio: cedió 3,5% y se ubicó en 527 unidades básicas. Se trata del menor nivel del riesgo país desde junio de 2018.

El ministro de la gestión libertaria mencionó el artículo que publicó este viernes el Consejo Editorial del diario americano, donde elogió a Milei luego de su paso por el Foro Económico Mundial. En la misma, se calificó su intervención como una defensa del capitalismo “oportuna y necesaria” que "trajo a Davos de vuelta a la tierra”.

La editorial, que fue replicada por la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en inglés, contrasta la figura del mandatario argentino con la de sus pares globales, al destacar que mientras “la mayoría de los líderes mundiales asisten a Davos para pontificar sobre asuntos globales, Javier Milei imparte clases de economía”.

El texto subraya la misión “descarada y optimista” del mandatario argentino para defender el capitalismo, guiando a la audiencia a través de las teorías de Murray Rothbard, Israel Kirzner y Adam Smith. Para el Post, Javier Milei logró argumentar que este sistema no es solo más productivo, sino “el único sistema justo” para el avance de la libertad.

Fuente: Noticias Argentinas