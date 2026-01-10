Si tenés semillas de zapallito o zucchini, tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo reutilizarlas

Las semillas de zapallito o zucchini suelen terminar en la basura, pero en realidad son un recurso valioso, nutritivo y reutilizable. Desde la huerta hasta la cocina e incluso para el cuidado del jardín pueden convertirse en un verdadero tesoro doméstico. Te contamos por qué conviene guardarlas y cómo sacarles provecho paso a paso.
Cuando vamos a comprar o cocinamos no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. A veces requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.
Por qué las semillas de zucchini son un “tesoro”
Grandes, fáciles de guardar y con alta tasa de germinación, las semillas de zapallito y zucchini pueden convertirse en tu próxima huerta. Pues no todas las semillas de verduras son fáciles de reutilizar y estas dos se destacan por varias razones:
-Son semillas grandes y resistentes, a diferencia de otras verduras, estas se manipulan fácilmente, no requieren técnicas complejas y son ideales para principiantes y huertas escolares.
-Permiten ahorrar dinero: un sobre de semillas comerciales puede ser costoso. Reutilizar las propias reduce gastos y multiplica la producción.
-Son muy productivas: una sola planta de zapallito o zucchini puede dar muchos frutos durante la temporada, lo que las vuelve altamente rendidoras.
Sin embargo, para que las semillas sean reutilizables, el zapallito o zucchini debe estar bien maduro, más grande y duro de lo habitual. Los frutos jóvenes que se compran para cocinar suelen tener semillas inmaduras que no germinan.
Reciclaje: ¿qué hacer con estas semillas?
Lo cierto es que gracias al reciclaje hay varias formas de reutilizar este producto.
- Extrae las semillas: abrí el fruto maduro y retíralas con una cuchara.
- Quitá restos de pulpa con agua limpia.
- Secarlas correctamente sobre papel o tela, a la sombra y en un lugar ventilado entre 5 y 10 días
- Guardarlas en sobres de papel o frascos secos, etiquetando con nombre y fecha en un lugar fresco y oscuro
- Luego es el turno de la siembra: sembrá en primavera o verano colocando 1 o 2 semillas por pozo
- Enterra la semilla a unos 2 o 3 cm de profundidad, regando regularmente sin encharcar
- En pocos días, vas a ver los primeros brotes.
Las semillas de zapallito y zucchini son perfectas para huertas familiares, proyectos escolares, para aprender sobre ciclos naturales y enseñar a chicos el valor de darle vida a algo, a partir de un residuo que se puede reciclar.