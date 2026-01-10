Si tenés semillas de zapallito o zucchini, tenés un tesoro en tus manos: por qué y cómo reutilizarlas

zucchini Cuando comas zapallito o zucchini, procura guardar sus semillas.

-Son semillas grandes y resistentes, a diferencia de otras verduras, estas se manipulan fácilmente, no requieren técnicas complejas y son ideales para principiantes y huertas escolares.

-Permiten ahorrar dinero: un sobre de semillas comerciales puede ser costoso. Reutilizar las propias reduce gastos y multiplica la producción.

-Son muy productivas: una sola planta de zapallito o zucchini puede dar muchos frutos durante la temporada, lo que las vuelve altamente rendidoras.

Sin embargo, para que las semillas sean reutilizables, el zapallito o zucchini debe estar bien maduro, más grande y duro de lo habitual. Los frutos jóvenes que se compran para cocinar suelen tener semillas inmaduras que no germinan.

Reciclaje: ¿qué hacer con estas semillas?

semillas de zapallito (1) Estas semillas son un gran tesoro en el mundo culinario y de la jardinería.

Lo cierto es que gracias al reciclaje hay varias formas de reutilizar este producto.

Extrae las semillas: abrí el fruto maduro y retíralas con una cuchara.

Quitá restos de pulpa con agua limpia.

Secarlas correctamente sobre papel o tela, a la sombra y en un lugar ventilado entre 5 y 10 días

Guardarlas en sobres de papel o frascos secos, etiquetando con nombre y fecha en un lugar fresco y oscuro

Luego es el turno de la siembra: sembrá en primavera o verano colocando 1 o 2 semillas por pozo

Enterra la semilla a unos 2 o 3 cm de profundidad, regando regularmente sin encharcar

En pocos días, vas a ver los primeros brotes.

Las semillas de zapallito y zucchini son perfectas para huertas familiares, proyectos escolares, para aprender sobre ciclos naturales y enseñar a chicos el valor de darle vida a algo, a partir de un residuo que se puede reciclar.