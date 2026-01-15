Polémica por el viaje a China de Álvaro Martínez y otros diputados de La Libertad Avanza y del PRO

alvaro martinez en china1 Los diputados nacionales de La Libhertad Avanza y del PRO en China. Allí está el liberal mendocino Álvaro Martínez. Foto: X de Álvaro Martínez

Los diputados que viajaron a China con Álvaro Martínez

Además del lujanino Álvaro Martínez integraron la misión los liberales Juliana Santillán (Buenos Aires), Mariano Campero (Tucumán) y Cecilia Ibáñez (Córdoba) y el representante del PRO Martín Ardohain (La Pampa). Se sumó la ex legisladora Fernanda Araujo, miembro del Grupo de Amistad con China.

La periodista Silvia Mercado fue quien en redes sociales aseguró que "un miembro la delegación me informó que la intención era que cada uno se pague el pasaje pero como no hubo voluntarios, los terminó pagando la cámara en un trámite que sería secreto”.

Este jueves Álvaro Martínez -reelecto en las elecciones de octubre, con mandato hasta 2029- aclaró que "este viaje no fue financiado por el Estado argentino" y también dio detalles de las reuniones que sostuvieron: "Participamos de una agenda internacional para fortalecer vínculos con empresas y actores globales".

tuit alvaro martinez

También lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien directamente acusó a la periodista de "faltar a la verdad una vez más".

"Decís que ‘la Presidencia niega un gasto’, pero la realidad es que eso nunca pasó, no existió. Informar así no es un error: es mala fe. Con mala leche no se hace periodismo. Espero que haya quedado claro”, escribió el riojano en su cuenta de X.

Menem agregó: "Cada diputado pagó sus gastos, no le salió un solo peso a los argentinos, al contrario, los resultados de estos viajes son para los hombres y mujeres de bien que invierten, dan valor y son el motor productivo del país, las empresas y empresarios argentinos”, expresó.

Luego de la respuesta de Menem, Mercado replicó: "Diputado Menem, que sus pares juzguen si lo que dice es cierto. Usted sabe la verdad. Y no quiero agregar más. Que tenga un buen año".