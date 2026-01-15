El viaje a China de una delegación de diputados de La Libertad Avanza y del PRO que integró el ilberal mendocino Álvaro Martínez generó una polémica tras una publicación periodística que aseguró que los costos de esa misión los asumió el Estado.
Polémica por el viaje a China de Álvaro Martínez y otros diputados de La Libertad Avanza y del PRO
El diputado nacional mendocino Álvaro Martínez viajó a China con otros legisladores. Aclaró que se trató de una invitación. Lo mismo hizo Martín Menem
Frente al revuelo que se produjo el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, salió a aclarar que se trató de una invitación y lo mismo hizo el propio Álvaro Martínez.
Los diputados nacionales que fueron a China permanecieron una semana en ese país donde participaron de reuniones con distintos sectores.
Los diputados que viajaron a China con Álvaro Martínez
Además del lujanino Álvaro Martínez integraron la misión los liberales Juliana Santillán (Buenos Aires), Mariano Campero (Tucumán) y Cecilia Ibáñez (Córdoba) y el representante del PRO Martín Ardohain (La Pampa). Se sumó la ex legisladora Fernanda Araujo, miembro del Grupo de Amistad con China.
La periodista Silvia Mercado fue quien en redes sociales aseguró que "un miembro la delegación me informó que la intención era que cada uno se pague el pasaje pero como no hubo voluntarios, los terminó pagando la cámara en un trámite que sería secreto”.
Este jueves Álvaro Martínez -reelecto en las elecciones de octubre, con mandato hasta 2029- aclaró que "este viaje no fue financiado por el Estado argentino" y también dio detalles de las reuniones que sostuvieron: "Participamos de una agenda internacional para fortalecer vínculos con empresas y actores globales".
También lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien directamente acusó a la periodista de "faltar a la verdad una vez más".
"Decís que ‘la Presidencia niega un gasto’, pero la realidad es que eso nunca pasó, no existió. Informar así no es un error: es mala fe. Con mala leche no se hace periodismo. Espero que haya quedado claro”, escribió el riojano en su cuenta de X.
Menem agregó: "Cada diputado pagó sus gastos, no le salió un solo peso a los argentinos, al contrario, los resultados de estos viajes son para los hombres y mujeres de bien que invierten, dan valor y son el motor productivo del país, las empresas y empresarios argentinos”, expresó.
Luego de la respuesta de Menem, Mercado replicó: "Diputado Menem, que sus pares juzguen si lo que dice es cierto. Usted sabe la verdad. Y no quiero agregar más. Que tenga un buen año".