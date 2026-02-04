Un hombre de 26 años de edad, oriundo de la localidad de Pampa Muyoj, departamento La Banda, Santiago del Estero, fue detenido acusado de violencia, por los delitos de lesiones y amenazas calificadas contra su ex pareja. Por si fuera poco, el detenido incendió su propiedad.
Violencia extrema contra su ex antes de prenderle fuego la casa: "Si no sos mía, no vas a ser de nadie"
El lamentable hecho de violencia tuvo como protagonista a un hombre, que ya tenía denuncias previas de la mujer por lesiones y amenazas
El episodio sucedió unos días atrás, cuando el hombre se hizo presente en la casa de su ex pareja, a quien intentó obligarla a retomar la relación amorosa que mantenían.
Pero la tranquilidad se volvió en violencia en cuestión de segundos, ante la negativa de la víctima de continuar con el vínculo que los unía.
El joven la amenazó de muerte y la agredió físicamente. Para luego advertirle: “Si no sos mía, no vas a ser de nadie”.
Luego, el muchacho se retiró para regresar en horas de la noche a la casa de su ex prometida, para prender fuego el domicilio en Santiago del Estero.
Violencia extrema: el hombre quedó detenido
El hombre fue detenido tras los hechos de violencia registrados en la ciudad de Santiago del Estero. La Justicia estableció otros hechos violentos, que fueron denunciados por la víctima en su contra, por lesiones y amenazas.