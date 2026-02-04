Violencia extrema contra su ex antes de prenderle fuego la casa: "Si no sos mía, no vas a ser de nadie"

El joven la amenazó de muerte y la agredió físicamente. Para luego advertirle: “Si no sos mía, no vas a ser de nadie”.

Luego, el muchacho se retiró para regresar en horas de la noche a la casa de su ex prometida, para prender fuego el domicilio en Santiago del Estero.

violencia-santiago-del-estero1

Violencia extrema: el hombre quedó detenido

El hombre fue detenido tras los hechos de violencia registrados en la ciudad de Santiago del Estero. La Justicia estableció otros hechos violentos, que fueron denunciados por la víctima en su contra, por lesiones y amenazas.