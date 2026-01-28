En el 40° aniversario de su fundación y a casi siete años de no salir de la provincia, la Orquesta Filarmónica de Mendoza (OFM) viajará al exterior. Lo hará para abrir el Festival Valparaíso Tango, este jueves, en el teatro municipal de esa ciudad costera de Chile.
Tras siete años sin salir de Mendoza, la Orquesta Filarmónica de Mendoza actuará en Chile
La Filarmónica de Mendoza, bajo la dirección de Pablo Herrero Pondal, ofrecerá este jueves el concierto de apertura del Festival Valparaíso Tango
En mayo de 2019 fue la última vez que la Filarmónica de Mendoza se presentó en el exterior. Aquella vez lo hizo para tocar en el Teatro Solís de Uruguay, bajo la dirección del maestro César Lara. Antes, en abril de 2017 había actuado en el ex CCK porteño, dirigida por Gustavo Fontana.
Esta vez el viaje al exterior de la Orquesta Filarmónica de Mendoza se da a Chile, en el marco del Festival Valparaíso Tango. Este jueves 29 la formación orquestal, dirigida por Pablo Herrero Pondal, tendrá a su cargo el concierto de apertura de la edición 38 del festival que rinde honor a la música ciudadana argentina.
La directora de Actividades Artísticas de la provincia, Laura Beningazza tiene a cargo la OFM y anticipó a Diario UNO que "no es menor esta actuación con un repertorio de tango que llevan tiempo preparando y ensayando para representar a nuestro país y a nuestra provincia de la mejor manera".
La presentación de la orquesta provincial se titula "Tango Vivo: tradición y modernidad", y tendrá como solistas invitados a la reconocida cantante de tangos María José Mentana; al compositor, pianista y arreglador Ariel Pirotti; y al bandoneonista y arreglador Joaquín Benítez.
La Filarmónica de Mendoza lleva el tango a Chile
Durante una hora y media, sin intervalos, los 50 músicos de la Orquesta Filarmónica de Mendoza junto a los solistas interpretarán tangos sinfónicos que combina historia y proyección contemporánea.
La propuesta abarca el tango desde sus raíces hasta sus expresiones actuales, articulando el lenguaje sinfónico con la impronta popular del género.
"Tango Vivo: tradición y modernidad" se ofrece así como un encuentro sinfónico entre distintas estéticas y generaciones, reafirmando al tango como una expresión artística viva y en permanente evolución.
El programa de la Filarmónica local incluye obras contemporáneas del compositor Pirotti, junto a piezas emblemáticas del repertorio tanguero que van desde Carlos Gardel hasta Astor Piazzolla, con homenajes a Aníbal Troilo y al propio Piazzolla.
"Esperamos vivir una experiencia única que será resultado del gran trabajo que han hecho los músicos de la orquesta, todo enfocado en revitalizar el tango también en el exterior y en este marco del festival que es ideal para eso", expresó Beningazza.
Tango con el mar de fondo
Este concierto de la Filarmónica de Mendoza en la apertura del Valparaíso Tango se dará en el Teatro Municipal de Valparaíso, a las 19 de este jueves, con entrada gratuita. La capacidad de la sala es de 1.300 espectadores.
Se espera la concurrencia de muchos chilenos amantes del 2x4 pero también de turistas que visitan esta ciudad costera en verano, sobre todo argentinos y, en específico, mendocinos.
Con más de tres décadas de trayectoria, el Festival Valparaíso Tango es organizado por la Municipalidad de Valparaíso junto a la red Ruta Internacional del Tango.
A través de los años se ha consolidado como un espacio de referencia para la difusión del tango en la región. Además de los conciertos, el encuentro incluye milongas, musicalización a cargo de DJs, clases magistrales, conferencias, intervenciones urbanas y actividades al aire libre.
En su cronograma, que se extiende del jueves 29 al sábado 31, se destaca una serie de espectáculos de tango junto al mar, convocando a artistas, bailarines y público de distintos puntos del país y del extranjero a bailar sobre la arena.