Cómo transformar tu televisor en un Smart TV gracias al puerto HDMI y a un sofisticado aparato de Google

En sintonía, al funcionar con el sistema operativo Android TV, el usuario accede a una interfaz fluida, intuitiva y con actualizaciones automáticas garantizadas.

google tv Tu televisor se transformará en un Smart TV gracias a este pequeño dispositivo.

En consecuencia, gracias a su integración con la Google Play Store, permite disfrutar de plataformas legales como Netflix, Disney+, YouTube y Spotify con la mejor calidad posible. Además, su conectividad WiFi y Bluetooth facilita el vínculo con otros dispositivos, mientras que el control remoto incluido permite navegar de forma directa o mediante comandos de voz.

Este aparato que transformará tu televisor puede conseguirse en plataformas como Mercado Libre o Amazon con un precio que oscila los $200.000, un valor mucho más accesible si pensabas cambiar la tele y comprar un Smart TV.

Una vez que adquiriste el Chromecast con Google TV deberás conectarlo a través del puerto HDMI de tu televisor y conectar el cable USB a la corriente (preferentemente a un enchufe de pared para asegurar estabilidad energética) para que no se apague.

Luego, sintonizar la entrada HDMI correspondiente en tu televisor y descargar la app Google Home en tu celular o tablet para completar el emparejamiento.

chromecast Transformá tu televisor con este pequeño dispositivo de Google.

Una vez configurado, abrí tu aplicación favorita (como Netflix o YouTube), buscá el ícono rectangular de transmisión y seleccioná tu Chromecast. El contenido comenzará a reproducirse inmediatamente en la pantalla grande, permitiéndote controlar la reproducción desde tu dispositivo móvil o con el control remoto.