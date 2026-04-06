Descubren una isla en el océano Pacífico y, por su origen, es única

Los análisis muestran que estos restos no llegaron por accidente. Más bien, fueron acumulados deliberadamente por comunidades humanas durante aproximadamente 1.200 años, a partir del año 760 d.C., en un periodo asociado con los pueblos lapita y sus descendientes, grupos antiguos que habitaron amplias áreas del Pacífico oceánico. Este tipo de formación recibe en arqueología el término de “midden island”, una isla creada por la acumulación de desechos orgánicos, principalmente conchas de marisco, producto de la actividad humana repetida y sistemática.

Isla Vanua Levu, en el archipiélago de Fiyi,

La importancia de esta isla

Su tamaño es de 3.000 metros cuadrados, tan baja que en algunos puntos apenas alcanza 60 centímetros sobre la marea alta. A simple vista, el tamaño y el relieve vuelven a esta isla casi imperceptible, rodeada por manglares que hoy ayudan a sostener su forma frente al avance del agua.

Los estudios indican que la isla funciona como un registro ambiental indirecto. Las especies de moluscos identificadas permiten reconstruir las condiciones del ecosistema marino de hace más de mil años, aportando información sobre temperatura del agua, biodiversidad y patrones de recolección humana. Es decir, no solo habla de quienes la formaron, sino también del océano que los rodeaba.