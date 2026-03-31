Crea una panera de tela con un DIY: sin hilos ni costuras

Hoy te voy a compartir un DIY para crear una panera o bolsita de tela para guardar el pan y colocarlo en la mesa, sin tener que usar hilo, aguja o máquina de coser.
Un DIY muy creativo: te explico cómo hacer una panera usando un cuadrado de tela
Hace un tiempo me dieron ganas de preparar una mesa más bonita y decorada para recibir invitados o simplemente para comer en el día a día. Un elemento clave para lograr esto es la panera o el recipiente donde colocamos el pan, ya que en la bolsa de nylon no queda muy estético.
Encontré un DIY que llamó mucho mi atención, no solo por lo bonito que me resultó, sino por lo práctico que es de realizar. Este truco te puede salvar cuando necesitas colocar el pan en una mesa y los invitados están por llegar, pero no tienes tiempo de coser una panera o comprar una.
Para realizar este DIY o truco, simplemente debes buscar un repasador, trozo de tela o rectángulo que no uses y doblarlo siguiendo los pasos del video.
Primero, dobla la tela uniendo los bordes laterales más largos en el centro y vuelve a doblar hacia adentro. Realiza una especie de dobles formando dos triángulos, tal como se ve en el truco.
Dobla hacia atrás y repite el mismo paso en el lado contrario. Voltea la tela y verás cómo se forma una especie de estuche o molde en el que puedes acomodar las rodajas de pan, las galletas, grisines o tortas.
Un DIY y algo más: consejos para conservar el pan por más tiempo
Mantener el pan con esa textura perfecta de "recién salido del horno" puede ser un desafío, especialmente con los cambios de humedad.
Lo principal es evitar el frío y la humedad de la heladera. Aunque parezca contradictorio, el frío de la heladera acelera la retrogradación del almidón, lo que hace que el pan se ponga duro y seco mucho más rápido que a temperatura ambiente.
Si compraste mucho pan y no vas a consumirlo en los próximos días, colócalo en el freezer. Puedes guardarlo completo o rebanado en rodajas. Utiliza siempre bolsas para congelador y ve descongelando lo que vas a consumir. Si lo descongelas usando la tostadora, el pan quedará como nuevo.
También puedes utilizar el pan viejo para realizar pan rallado, preparar unos crutones, hacer tostadas dulces o cocinar un budín de pan. Para revivir un pan viejo, solo basta con rociar la corteza con un poco de agua y mandarlo al horno envuelto en papel de aluminio. Pero ojo, si ya tiene hongos, no tienes que consumirlo.