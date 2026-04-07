Cómo hacer un chimichurri inmejorable: la receta casera del aliño exquisito

Perejil fresco: 1 atajo generoso (solo las hojas, sin los tallos gruesos).

Ajo: 4 dientes medianos.

Orégano seco: 2 cucharadas soperas.

Ají molido: 1 cucharada sopera (ajustar según el nivel de picante deseado).

Pimentón dulce: 1 cucharada sopera.

Aceite: 1 taza (preferentemente de girasol o maíz; el de oliva puede resultar muy invasivo).

Vinagre: 1/2 taza (el de vino o de manzana son los mejores aliados).

Sal gruesa: 1 cucharada.

Pimienta negra: a gusto.

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Receta de chimichurri casero, paso a paso

El arte de picar: lavar y secar muy bien el perejil. Picarlo a cuchillo lo más fino posible. Hacer lo mismo con los dientes de ajo. Evitar el uso de procesadoras, ya que machacan las hojas y cambian la textura de la salsa. Unir los secos y frescos: En un bol amplio (o directamente en el frasco de vidrio esterilizado donde se va a guardar), colocar el perejil y el ajo picados. Sumar el orégano, el ají molido, el pimentón, la sal gruesa y la pimienta. La hidratación: Agregar el vinagre y revolver bien con una cuchara. Dejar reposar esta mezcla durante unos 10 minutos. Este paso es clave para que los ingredientes deshidratados (como el orégano y el ají) se hidraten y liberen todo su aroma. El toque final: Incorporar el aceite. Mezclar enérgicamente para que todos los sabores se amalgamen. El envasado: Pasar la preparación a un frasco de vidrio con tapa hermética y guardarlo en la heladera.

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El gran secreto del chimichurri

El tiempo es el mejor condimento. Si bien el chimichurri se puede consumir en el momento, prepararlo con al menos 24 a 48 horas de anticipación hace una diferencia abismal. Los sabores se asientan, el vinagre macera el ajo perdiendo su fuerza agresiva, y el aceite captura todos los aromas.

Un consejo extra sobre la receta: sacá el frasco de la heladera un rato antes de servirlo para que el aceite tome temperatura ambiente y recupere su fluidez ideal. Ya sea para bañar un buen vacío, pincelar un choripán o acompañar unas verduras a la parrilla, esta receta casera garantiza aplausos para el asador.