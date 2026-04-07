Cómo hacer arroz con osobuco irresistible: la receta de la comida sabrosa y económica

Receta de arroz con osobuco, ingredientes

Ingredientes (para 4 personas)

Osobuco: 4 rodajas gruesas.

Arroz : 2 tazas (preferentemente parbolizado para que no se pase, o doble carolina para más cremosidad).

: 2 tazas (preferentemente parbolizado para que no se pase, o doble carolina para más cremosidad). Vegetales: 1 cebolla grande, 1 pimiento rojo, 2 zanahorias, 2 dientes de ajo.

Líquidos: 1 vaso de vino tinto (un buen Malbec mendocino es ideal), 1 litro de caldo de carne caliente.

Condimentos: sal, pimienta, laurel y una pizca de pimentón dulce.

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Receta de arroz con osobuco, paso a paso

El sellado (clave del sabor): salpimentar la carne y pasarla ligeramente por harina. En una olla de fondo grueso con un chorrito de aceite, sellar el osobuco de ambos lados a fuego fuerte hasta que esté bien dorado. Retirar y reservar. El sofrito: en la misma olla (aprovechando el fondo de cocción de la carne), rehogar la cebolla, el pimiento y la zanahoria picados finamente. Desglasar: reincorporar la carne y sumar el vaso de vino. Dejar evaporar el alcohol por un par de minutos. Este paso levanta todos los jugos caramelizados del fondo. Cocción larga: agregar caldo hasta cubrir la carne y cocinar a fuego mínimo, tapado, por al menos 1 hora o 1 hora y media. La carne debe estar casi a punto de desprenderse del hueso antes de seguir. El arroz: incorporar el arroz y más caldo (la proporción suele ser 3 a 1 respecto al arroz). Rectificar sal y cocinar hasta que el grano esté en su punto justo.

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Tips de abuela para la sabrosa recta

¿Un toque distinto? Al finalizar, podés agregar una "gremolata" (perejil picado, ajo y ralladura de limón) por encima para cortar la untuosidad de la carne con un toque de frescura.

Este plato no solo es nutritivo, sino que rinde homenaje a la cocina de aprovechamiento. Ideal para acompañar con una copa del mismo vino usado en la cocción y una buena sobremesa.