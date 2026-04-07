Cómo hacer arroz con osobuco irresistible: la receta de la comida sabrosa y económica

En el universo de los platos de olla, pocos logran el equilibrio perfecto entre lo económico y lo gourmet como el arroz con osobuco. Este corte, históricamente relegado, pero hoy revalorizado por los mejores chefs, es el alma de una receta que requiere paciencia, un buen sofrito y, sobre todo, mucho sabor.
El nombre lo dice todo: osso buco (hueso con hueco). El caracú no es solo un detalle estético; es el encargado de aportar la untuosidad y el colágeno que transforman un simple arroz en una experiencia religiosa.
Esta receta que es es una explosión de sabor para el paladar, no es complicada de hacerla y lleva estos ingredientes:
Receta de arroz con osobuco, ingredientes
Ingredientes (para 4 personas)
- Osobuco: 4 rodajas gruesas.
- Arroz: 2 tazas (preferentemente parbolizado para que no se pase, o doble carolina para más cremosidad).
- Vegetales: 1 cebolla grande, 1 pimiento rojo, 2 zanahorias, 2 dientes de ajo.
- Líquidos: 1 vaso de vino tinto (un buen Malbec mendocino es ideal), 1 litro de caldo de carne caliente.
- Condimentos: sal, pimienta, laurel y una pizca de pimentón dulce.
Receta de arroz con osobuco, paso a paso
- El sellado (clave del sabor): salpimentar la carne y pasarla ligeramente por harina. En una olla de fondo grueso con un chorrito de aceite, sellar el osobuco de ambos lados a fuego fuerte hasta que esté bien dorado. Retirar y reservar.
- El sofrito: en la misma olla (aprovechando el fondo de cocción de la carne), rehogar la cebolla, el pimiento y la zanahoria picados finamente.
- Desglasar: reincorporar la carne y sumar el vaso de vino. Dejar evaporar el alcohol por un par de minutos. Este paso levanta todos los jugos caramelizados del fondo.
- Cocción larga: agregar caldo hasta cubrir la carne y cocinar a fuego mínimo, tapado, por al menos 1 hora o 1 hora y media. La carne debe estar casi a punto de desprenderse del hueso antes de seguir.
- El arroz: incorporar el arroz y más caldo (la proporción suele ser 3 a 1 respecto al arroz). Rectificar sal y cocinar hasta que el grano esté en su punto justo.
Tips de abuela para la sabrosa recta
¿Un toque distinto? Al finalizar, podés agregar una "gremolata" (perejil picado, ajo y ralladura de limón) por encima para cortar la untuosidad de la carne con un toque de frescura.
Este plato no solo es nutritivo, sino que rinde homenaje a la cocina de aprovechamiento. Ideal para acompañar con una copa del mismo vino usado en la cocción y una buena sobremesa.