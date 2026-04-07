Estados Unidos hundirá un barco transatlántico para convertirlo en el mayor arrecife artificial del planeta Tierra

La idea es concreta. Ubicar el barco frente a la costa de Florida, en el Golfo de México, donde pasará a formar parte de un sistema de más de 500 arrecifes artificiales ya existentes. Este barco, de más de 300 metros de largo, más grande incluso que el Titanic, fue en su momento el transatlántico más rápido del mundo. En 1952 cruzó el Atlántico en tiempo récord, una marca que aún no fue superada.

Barco transatlantico (1)

La importancia de este barco de Estados Unidos

La construcción del SS United States costó 78 millones de dólares, y el gobierno de Estados Unidos sufragó dos tercios de esa factura, lo que garantizó que el barco pudiera ser requisado por el ejército y utilizado para transportar hasta 14.000 soldados a la vez.

Antes de hundirlo, el proceso implica algo casi quirúrgico. Retirar combustibles, materiales contaminantes, cables y todo lo que pueda afectar el ecosistema. La estructura del barco queda limpia, preparada para integrarse al entorno marino sin dañarlo.

Este proyecto de Estados Unidos abre nuevas oportunidades para el turismo sostenible y la investigación científica, en un contexto global marcado por la degradación de los arrecifes naturales.

También hay una dimensión menos visible, pero igual de importante. Este tipo de proyectos responde a una lógica cada vez más presente, la de reutilizar grandes estructuras para regenerar ecosistemas. No es algo completamente nuevo, ya se han hundido barcos y hasta vagones de tren para este fin, pero nunca a esta escala.