El Foro de Inversiones prevé concentrarse en los desafíos del paradigma liberal y el libre comercio

cem foro de inversiones.jpg El sexto Foro de Inversiones y Negocios, que contará con la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, se hará el 6 y 7 de marzo en nuestra provincia.

"El tema principal de este foro es cómo ser protagonistas ante un nuevo paradigma. Porque hay todo un cambio, sin dudas, a nivel nacional, a nivel internacional, donde el país se está alineando a estas ideas más liberales, donde el Estado se va retrayendo y dejando espacio para los privados", acotó en la nota que dio al programa No Tenés Cara de Radio Nihuil.

El titular del CEM sumó que en las dos jornadas del foro, que se hará el 6 y 7 de marzo, también habrá paneles sobre el uso de plataformas y nuevas tecnologías en las distintas inversiones, y puso de ejemplo el proyecto del Paso Centauro, en el que están involucrados desde la UNCuyo y el Gobierno de Mendoza, hasta gobiernos trasandinos con la idea de mejorar la interoperabilidad del paso fronterizo.

El concepto de "libre comercio" en el Foro de Inversiones y Negocios

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que está abierto a firmar un acuerdo de libre comercio con la Argentina, la sola idea trepó en la agenda económica, no sólo oficial sino también de los empresarios locales.

Donald Trump-Javier Milei.jpg La posibilidad que abrió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de firmar un acuerdo de libre comercio con la Argentina, hizo que el tema también se trate en el sexto Foro de Inversiones y Negocios.

Por eso el tema también se tratará en el Foro de Inversiones y Negocios, aunque no por los dichos del presidente estadounidense, sino analizando las implicancias y oportunidades que el libre comercio puede generar.

"Las exportaciones argentinas y mendocinas, específicamente Estados Unidos, en cantidad y en volumen importante, como para que generen un cambio significativo en la matriz productiva mendocina, no son muchas. En el corto plazo puede implicar a lo mejor algún incremento de ventas de mosto o de vino. Ahora, en el mediano a largo plazo, tener una alineación y tener un mayor flujo de comercio y de inversiones, no sólo atañe a las relaciones comerciales, sino a las inversiones también, de servicios. No es solamente comercio de bienes, sino también de servicios, así es que puede haber otros rubros, además de los bienes, que se vean beneficiados", aclaró Clément.

A eso, sumó que también el desarrollo de la minería podría verse beneficiado con esos acuerdos de libre comercio.

Cómo impactaría una reducción impositiva en las inversiones

El presidente Javier Milei pareció hacerle un guiño al sector empresario cuando en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso anunció que trabaja en una reforma impositiva que reduzca impuestos y deje sólo 6.

El anuncio cayó muy bien en el sector de los empresarios mendocinos, que celebraron la sola idea de reducir la carga impositiva.

"Como consejo y como sector empresario, vemos con muy buenos ojos que se simplifique el esquema impositivo, porque realmente administrar una complejidad así de esta magnitud, en cuanto a cantidad y técnica impositiva, es algo que nos resta competitividad, más allá del impuesto en sí. Así que vemos con muy buenos ojos esa iniciativa y la apoyamos", ratificó el titular del CEM.