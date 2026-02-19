El Gobierno prorrogó el RIGI hasta 2027 y puso nuevos límites para petróleo y gas

Energia solar (1)

Esta modificación busca captar capitales estratégicos en el sector hidrocarburífero, particularmente en el upstream (exploración y producción), consolidando a Argentina como un exportador energético relevante. No obstante, se mantiene un umbral menor, de U$S 200 millones, para proyectos de exploración costa afuera (offshore), reconociendo el mayor riesgo que implican estas operaciones.

Impacto inmediato: proyectos aprobados y en carpeta

Hasta el momento, el éxito del régimen se traduce en cifras contundentes:

Proyectos aprobados: 10 iniciativas (U$S 25.479 millones).

10 iniciativas (U$S 25.479 millones). Proyectos en trámite: Al menos 11 propuestas adicionales que podrían aportar otros U$S 20.000 millones en el corto plazo.

Entre las inversiones más destacadas bajo este paraguas se encuentran el megaproyecto minero de cobre y oro Vicuña Corp (Josemaría y Filo del Sol) en San Juan, y el desarrollo de infraestructura de Vaca Muerta Sur para el transporte de crudo.

vaca muerta mendocina.jpg

Beneficios que se mantienen vigentes

La prórroga ratifica los incentivos que han despertado el interés internacional: