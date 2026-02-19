El Gobierno prorrogó el RIGI hasta 2027 y puso nuevos límites para petróleo y gas

El Gobierno Nacional oficializó este jueves la prórroga del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), extendiendo el plazo de adhesión hasta el 8 de julio de 2027. Anunciaron que sumarán incentivos para el sector energético
La decisión se formalizó mediante el Decreto 105/2026, haciendo uso de la facultad legal de ampliar por única vez la ventana de ingreso para proyectos de gran escala que, por su complejidad técnica y financiera, requieren tiempos de estructuración más extensos.
Claves de la prórroga y nuevos umbrales
El anuncio, realizado inicialmente por el ministro Luis Caputo a través de sus redes sociales, no solo implica más tiempo, sino también ajustes en la reglamentación para ganar eficiencia. De acuerdo con El Cronista, uno de los cambios más significativos es la fijación de un nuevo piso de inversión de U$S 600 millones para desarrollos en petróleo y gas destinados a la exportación.
Esta modificación busca captar capitales estratégicos en el sector hidrocarburífero, particularmente en el upstream (exploración y producción), consolidando a Argentina como un exportador energético relevante. No obstante, se mantiene un umbral menor, de U$S 200 millones, para proyectos de exploración costa afuera (offshore), reconociendo el mayor riesgo que implican estas operaciones.
Impacto inmediato: proyectos aprobados y en carpeta
Hasta el momento, el éxito del régimen se traduce en cifras contundentes:
- Proyectos aprobados: 10 iniciativas (U$S 25.479 millones).
- Proyectos en trámite: Al menos 11 propuestas adicionales que podrían aportar otros U$S 20.000 millones en el corto plazo.
Entre las inversiones más destacadas bajo este paraguas se encuentran el megaproyecto minero de cobre y oro Vicuña Corp (Josemaría y Filo del Sol) en San Juan, y el desarrollo de infraestructura de Vaca Muerta Sur para el transporte de crudo.
Beneficios que se mantienen vigentes
La prórroga ratifica los incentivos que han despertado el interés internacional:
- Reducción impositiva: Baja de la alícuota de Ganancias del 35% al 25%.
- Alivio fiscal: Exención de derechos de exportación (tras 3 años) e importación de bienes de capital.
- Disponibilidad de divisas: Esquema progresivo de libre disponibilidad de dólares generados por las exportaciones.
- Estabilidad jurídica: Garantía de no modificación de las reglas de juego por 30 años y acceso a arbitraje internacional.