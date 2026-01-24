Mezclar vinagre de manzana con bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Pocas personas lo saben, pero lo cierto es que la mezcla entre el vinagre de manzana y el bicarbonato de sodio puede ser beneficiosa en múltiples sentidos. Esto se da gracias a las propiedades de ambos elementos, que se potencian mutuamente.
Tanto el vinagre de manzana como el bicarbonato son dos elementos muy utilizados en el mundo de los trucos caseros, aunque muchos desconocen el para qué.
Por qué recomiendan mezclar vinagre de manzana con bicarbonato
Recomiendan mezclar vinagre de manzana y bicarbonato por sus propiedades desinfectantes, desengrasantes y desodorizantes, creando una efervescencia que ayuda a limpiar a fondo superficies y eliminar suciedad incrustada, además de usarse en remedios caseros.
En lo que respecta a la salud, lo que puede hacer esta mezcla es mejorar la digestión y aliviar los dolores estomacales, aunque lo cierto es que debe ser usada con moderación.
Pasando en limpio, tienes que saber que los usos comunes de esta mezcla son los siguientes:
- Limpieza Doméstica: ideal para desinfectar y quitar manchas de azulejos, grifos, inodoros, tablas de cortar, alfombras y tapicerías, eliminando olores persistentes.
- Salud Digestiva: se sugiere para mejorar la digestión, equilibrar el pH del estómago y aliviar la acidez, aunque su efectividad puede variar.
- Higiene Bucal y Corporal: se usa para blanquear dientes, desinflamar encías y mejorar la piel y el cabello, pero se debe usar con precaución.
- Limpieza de Alimentos: ayuda a limpiar frutas y verduras, removiendo suciedad y posibles plagas, aunque debe enjuagarse bien después.
En materia de limpieza, esta mezcla funciona porque el ácido acético del vinagre reacciona con el bicarbonato de sodio, produciendo dióxido de carbono (burbujas) que ayudan a desprender la suciedad y penetrar en rincones difíciles.
Aunque popular, el consumo de esta mezcla para fines médicos debe ser consultado con un profesional, ya que los estudios no siempre son concluyentes y puede tener efectos adversos.
Cómo mezclar vinagre de manzana con bicarbonato para obtener beneficios
- Proporción estándar: mezcla 1 cucharada de vinagre de manzana y 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio en un vaso grande de agua tibia (aprox. 240 ml).
- Preparación: añade los ingredientes al agua y espera a que la efervescencia disminuya antes de beber para evitar gases o hinchazón.
- Cuándo tomarlo: generalmente, se recomienda una vez al día, antes de las comidas principales o después de la cena.