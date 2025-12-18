2 mezclas caseras para eliminar el sarro y la suciedad pegada en los azulejos del baño

Ingredientes

2 cucharadas de pasta de dientes

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

1 jugo de limón

1 cucharada de jabón líquido

esponja

cepillo de cerdas suaves

paño de microfibra

agua tibia

Limpiar baño Existen diversos remedios caseros para poder limpiar el baño.

En un bol o recipiente, realiza la mezcla de pasta de dientes, limón, bicarbonato de sodio y jabón líquido para limpiar azulejos. Lo mejor de esta preparación es que podrás usarla cada vez que quieras mantener la limpieza de tu baño. Además aprende cómo limpiar las cortinas de baño con remedios caseros.

Una vez que tengas la mezcla lista, embebe la esponja en agua tibia y en la preparación, y comienza a limpiar los azulejos y aquellas partes del baño con sarro y suciedad. Deja reposar la mezcla por unos 10 minutos, usa el cepillo de cerdas suaves en caso de que la mugre no se despegue, y luego podrás enjuagar con agua caliente.

Mezcla casera 2

Ingredientes

1 taza de vinagre

1 taza de agua

Botella tipo spray

Esponja

Cepillo con cerdas suaves

Paño de microfibra

Azulejos baño Un cepillo de cerdas suaves servirá para remover el sarro y la suciedad del baño.

Comienza colocando dentro de una botella el agua y el vinagre. Esparce esta mezcla sobre los azulejos y superficies sucias. Con el cepillo de cerdas suaves profundiza la limpieza. Deja reposar por unos 10 minutos, enjuaga con agua caliente, y limpia con un paño de microfibra.