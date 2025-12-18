2 mezclas caseras para eliminar el sarro y la suciedad pegada en los azulejos del baño

El baño es uno de los ambientes de la casa que se ensucian con más rápidez y facilidad, y es normal que las paredes con azulejos comiencen a acumular suciedad y sarro. Si bien existen algunos productos de limpieza que prometen dejar este ambiente impecable, en muchos casos contienen ingredientes tóxicos que terminan causando irritación en la piel y en las fosas nasales.
En la siguiente nota te enseñaremos a realizar 2 mezlcas caseras que sirven para eliminar el sarro y la suciedad pegada en los azulejos del baño.
¿Cómo crear mezclas caseras que sirvan para eliminar el sarro y la suciedad pegada en los azulejos del baño?
Mezcla casera 1
Ingredientes
- 2 cucharadas de pasta de dientes
- 2 cucharadas de bicarbonato de sodio
- 1 jugo de limón
- 1 cucharada de jabón líquido
- esponja
- cepillo de cerdas suaves
- paño de microfibra
- agua tibia
En un bol o recipiente, realiza la mezcla de pasta de dientes, limón, bicarbonato de sodio y jabón líquido para limpiar azulejos. Lo mejor de esta preparación es que podrás usarla cada vez que quieras mantener la limpieza de tu baño. Además aprende cómo limpiar las cortinas de baño con remedios caseros.
Una vez que tengas la mezcla lista, embebe la esponja en agua tibia y en la preparación, y comienza a limpiar los azulejos y aquellas partes del baño con sarro y suciedad. Deja reposar la mezcla por unos 10 minutos, usa el cepillo de cerdas suaves en caso de que la mugre no se despegue, y luego podrás enjuagar con agua caliente.
Mezcla casera 2
Ingredientes
- 1 taza de vinagre
- 1 taza de agua
- Botella tipo spray
- Esponja
- Cepillo con cerdas suaves
- Paño de microfibra
Comienza colocando dentro de una botella el agua y el vinagre. Esparce esta mezcla sobre los azulejos y superficies sucias. Con el cepillo de cerdas suaves profundiza la limpieza. Deja reposar por unos 10 minutos, enjuaga con agua caliente, y limpia con un paño de microfibra.