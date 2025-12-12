Cómo eliminar el sarro del inodoro utilizando un poco de Coca Cola: truco de limpieza efectivo

Lo primero que tienes que hacer es verter una lata de Coca Cola sobre el inodoro de tu baño, siempre asegurándote de cubrir las manchas de sarro presentes en él.

Como se dijo antes, puedes espolvorear una buena cantidad de bicarbonato de sodio sobre la gaseosa, dejando actuar toda la noche o varias horas.

Pasado este tiempo, usa la escobilla del inodoro para frotar bien las manchas. El sarro se aflojará gracias a la reacción del ácido fosfórico y el bicarbonato. Luego de esto, solo tira la cadena para eliminar los residuos.

coca cola, jabon, mezcla La Coca Cola, mezclada con bicarbonato, puede ser efectiva para cumplir con este objetivo.

Es importante enjuagar bien esta solución, ya que si no lo haces, el azúcar favorece el crecimiento bacteriano. ¿Conocías este truco de limpieza casera?

Consejos para prevenir el sarro en el inodoro del baño