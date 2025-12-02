Cada día aparecen nuevas opciones de trucos caseros para ayudarnos a resolver problemas domésticos de 30 formas diferentes, y evitando esa incomodidad o enojo que se forman a partir de estas situaciones. Utilizando pocos ingredientes, con paso a paso muy sencillos de realizar y siendo realmente baratos, estos hacks se transformarán en tus armas para hacerle frente a cualquier situación
Elimina el sarro de tu pava eléctrica con solo un ingrediente y haz que parezca recién comprada
Este truco casero le pondrá punto final a un gran problema de tu electrodoméstico gracias a un ingrediente que será tu salvación
Por el propio uso que le solemos dar, la pava eléctrica tiende a llenarse de sarro en su interior y esto hace no solo que sea más desagradable a la vista, sino que también cambia su sabor. Por suerte existe un truco casero que necesita tan solo un ingrediente que tenemos en casa para eliminar por completo toda la grasa que queda dentro de nuestro electrodoméstico.
Decirle adiós al sarro de tu pava eléctrica
Cada vez son más las personas que se animan a acudir a trucos caseros para resolver esos problemas domésticos que suelen resultar molestos o incómodos. El fanatismo por estos hacks se ha dado más que por ser sencillos de llevar a cabo o de necesitar de pocos ingredientes, por el hecho de ser sumamente económicos.
La pava eléctrica es sin duda alguna uno de los electrodomésticos más utilizado en nuestro día a día, y como ocurre con cualquiera de este tipo de elementos, el paso del tiempo suele dejar marcas en él. Lo que ocurre justamente con la pava, es que por una cuestión química, comienza a llenarse de sarro en su interior.
La aparición del sarro dentro de la pava eléctrica no solo hace que el electrodoméstico se vea sucio, sino que incluso hace que el sabor del agua de su interior comience a cambiar de sabor. Por suerte existe un truco casero que nos ayudará a eliminar por completo la presencia del sarro, acudiendo a un solo ingrediente que no es el vinagre.
Este truco casero no solo removerá todo el sarro del interior de la pava eléctrica, también la limpiará y desinfectará en profundidad. Para esto solamente necesitarás bicarbonato de sodio, el cual debe mezclarse apenas con un poco de limón y agua, así que toma nota para este paso a paso:
- Para empezar asegúrate de que el electrodoméstico esté desenchufado
- Coloca en el interior tres o cuatro rodajas de limón
- Espolvorea un poco de bicarbonato de sodio y agrega suficiente agua
- Luego enciende la pava eléctrica, deja que hierva y cuando rompa el hervor deja reposar la preparación del interior durante 20 minutos
- Pasado el tiempo, saca toda la mezcla con una esponja limpia el interior para terminar de sacar todo
- Por último, enjuaga bien y verás resultados increíbles