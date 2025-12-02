Elimina el sarro de tu pava eléctrica con solo un ingrediente y haz que parezca recién comprada

La pava eléctrica es sin duda alguna uno de los electrodomésticos más utilizado en nuestro día a día, y como ocurre con cualquiera de este tipo de elementos, el paso del tiempo suele dejar marcas en él. Lo que ocurre justamente con la pava, es que por una cuestión química, comienza a llenarse de sarro en su interior.

La aparición del sarro dentro de la pava eléctrica no solo hace que el electrodoméstico se vea sucio, sino que incluso hace que el sabor del agua de su interior comience a cambiar de sabor. Por suerte existe un truco casero que nos ayudará a eliminar por completo la presencia del sarro, acudiendo a un solo ingrediente que no es el vinagre.

pava electrica.png

Este truco casero no solo removerá todo el sarro del interior de la pava eléctrica, también la limpiará y desinfectará en profundidad. Para esto solamente necesitarás bicarbonato de sodio, el cual debe mezclarse apenas con un poco de limón y agua, así que toma nota para este paso a paso: