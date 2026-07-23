Una severa crisis sanitaria golpea a miles de trabajadores. La conducción del Sindicato de Obreros y Empleados Panaderos de Mar del Plata y Zona Atlántica (Soepmpza) acusó a su obra social Ospep por la interrupción total de las prestaciones médicas. El problema perjudica a gran parte de los panaderos radicados en Mar del Plata junto con sus grupos familiares.
Soepmpza denunció a una obra social por dejar sin cobertura a más de 4 mil afiliados
El gremio denunció el grave abandono de la obra social hacia los trabajadores. La falta de cobertura médica castiga a muchas familias
Según detalló el medio marplatense 0223, Matías Coronel, secretario general del sindicato, calificó la realidad actual como un abandono de enorme gravedad. La falta de atención médica castiga a más de cuatro mil personas distribuidas en unas veinticinco localidades diferentes de la Costa Atlántica. Las autoridades sindicales hicieron público su malestar ante la indiferencia de la entidad prestadora de salud.
Denuncia contra la obra social
Los responsables del gremio detallaron las numerosas deficiencias del sistema de atención actual. Hoy resulta imposible encontrar espacios físicos para solicitar turnos o tramitar autorizaciones médicas. Las clínicas, las farmacias o los laboratorios cortan sus servicios de manera sorpresiva por semanas enteras debido a los graves incumplimientos administrativos.
Semejante parálisis institucional genera severas consecuencias económicas para los afiliados. Los pacientes deben abonar de su propio bolsillo sumas de dinero muy elevadas para continuar con tratamientos oncológicos o adquirir medicamentos esenciales. Las prácticas de alta complejidad médica, como tomografías o resonancias magnéticas, también quedaron fuera de la cobertura regular obligatoria.
Quienes residen en los distintos municipios costeros sufren un perjuicio monetario extra por los costos fijos de traslado. Existen casos desesperantes de enfermos con cirugías programadas canceladas de forma repentina. Incluso, las atenciones por guardia general de emergencias resultaron rechazadas durante los últimos días.
Ante la rotunda negativa de las entidades privadas de salud, mucha gente acude al hospital público para recibir auxilio médico urgente. Allí surge un nuevo obstáculo burocrático difícil de superar. El personal sanitario estatal traba la atención gratuita porque los pacientes figuran en el sistema informático con una cobertura privada supuestamente activa.
Coronel cerró su pronunciamiento con una exigencia directa hacia los directivos responsables de Ospep. El líder sindical reclamó soluciones urgentes para todas las demandas sanitarias pendientes de resolución. El representante gremial definió el contexto adverso general como un escenario verdaderamente crítico.