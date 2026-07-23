Soepmpza denunció a una obra social por dejar sin cobertura a más de 4 mil afiliados

Los panaderos denunciaron a su obra social en Mar del Plata.

Semejante parálisis institucional genera severas consecuencias económicas para los afiliados. Los pacientes deben abonar de su propio bolsillo sumas de dinero muy elevadas para continuar con tratamientos oncológicos o adquirir medicamentos esenciales. Las prácticas de alta complejidad médica, como tomografías o resonancias magnéticas, también quedaron fuera de la cobertura regular obligatoria.

Quienes residen en los distintos municipios costeros sufren un perjuicio monetario extra por los costos fijos de traslado. Existen casos desesperantes de enfermos con cirugías programadas canceladas de forma repentina. Incluso, las atenciones por guardia general de emergencias resultaron rechazadas durante los últimos días.

Ante la rotunda negativa de las entidades privadas de salud, mucha gente acude al hospital público para recibir auxilio médico urgente. Allí surge un nuevo obstáculo burocrático difícil de superar. El personal sanitario estatal traba la atención gratuita porque los pacientes figuran en el sistema informático con una cobertura privada supuestamente activa.

Coronel cerró su pronunciamiento con una exigencia directa hacia los directivos responsables de Ospep. El líder sindical reclamó soluciones urgentes para todas las demandas sanitarias pendientes de resolución. El representante gremial definió el contexto adverso general como un escenario verdaderamente crítico.