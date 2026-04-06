Dos hombres fueron detenidos en San Rafael por estafas con billeteras virtuales y durante el allanamiento, realizado en un complejo de cabañas de ese departamento, les encontraron 2 kilos de cocaína, un vehículo, celulares y dinero en efectivo.
Los detuvieron por estafas con billeteras virtuales y les encontraron 2 kilos de cocaína
Dos hombres fueron detenidos en una cabaña por estafas con billeteras virtuales y en el allanamiento les encontraron cocaína, dinero y una camioneta
Uno de los detenidos es oriundo de San Rafael y el otro tiene domicilio en el barrio Cristo Redentor, en Las Heras.
Las estafas con billeteras virtuales
De acuerdo al informe del Ministerio de Seguridad, los imputados falsificaban comprobantes de pago de billeteras virtuales y retiraban mercaderías de diversos locales comerciales de San Rafael sin haber ejecutado las transferencias de dinero.
Las denuncias y la posterior investigación los detectó en San Rafael. Más precisamente en un complejo de cabañas, donde fueron detenidos por personal de la Unidad Fiscal Departamental, que analiza las pruebas recolectadas para determinar la responsabilidad penal de los detenidos.
Durante la pesquisa realizada en la calle Sardini sin número, los investigadores les encontraron 2 kilos de cocaína, prendas de vestir nuevas, 4 celulares, dinero en efectivo, bebidas y una Ford EcoSport.
El primero de los hechos de fraude investigados datan del 21 de marzo en un comercio ubicado en avenida Urquiza, de San Rafael.
Un hombre compró 4 botellas de vino, 2 espumantes y 5 copas con inscripciones locales y pagó mediante una supuesta transferencia por $94.000 para lo cual le exhibió al comprobante falso ya que el dinero nunca se acreditó.
El 4 de abril se produjo el segundo de los hechos. En un local comercial de avenida El Libertador, también de San Rafael, un hombre de características físicas coincidentes con el autor del primer delito de estafa compró prendas de vestir y exhibió un comprobante de pago por $135.900 a través de la misma billetera virtual, pero el dinero nunca se acreditó.