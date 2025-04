Cuando a un vehículo lo paran en las calles de Mendoza, los números sugieren que ahora es mucho más usual que los oficiales, luego de pedir el registro, hagan un pequeño rodeo por adelante del capot y se paren frente al parante derecho del auto, acercándose a ver la oblea de la Revisión Técnica Obligatoria. Ese rectángulo pequeño, casi una decoración del parabrisas, pero con carácter de documento, le dirá al efectivo si quien está tras el volante está en regla o tiene que pagar.

Ni hablar de si la oblea directamente no está; eso acelera mucho las cosas. Al ser consultados, desde el Ejecutivo no hablan de una decisión puntual de ir a por los que no tienen la RTO hecha, aunque hay versiones extraoficiales que refieren que es exactamente así: que a partir de ahora en la provincia se han puesto bastante más "estrictos" a la hora de pedirla y ya no es raro que en un control haya multas por esto. El aumento casi exponencial, de nueve veces la cantidad de multas que había en 2023 por esta infracción, ayuda a fortalecer ese rumor.