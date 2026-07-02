La expulsión de Balogun en Estados Unidos reabre la polémica por una acción similar de Messi

El argentino, luego de asentarle los tapones y empujar por la espalda a su rival, le propinó disculpas al árbitro Szymon Marciniak y al propio jugador. El colegiado polaco decidió dar por saldado el episodio y no lo amonestó; además, el VAR prefirió no intervenir.

Finalmente el árbitro polaco no amonestó a ningún jugador durante los más de 90 minutos que duró el partido en la goleada de la Albiceleste por 3 a 0.

La expulsión de Balogun en Estados Unidos reabre la polémica

Estados Unidos le ganaba por 1 a 0 a Bosnia y Herzegovina cuando el delantero Folarin Balogun fue protagonista de una jugada que finalizó de la peor manera: fue a disputar una pelota con Tarik Muharemovic, pero en el ímpetu por quedarse con la redonda pisó a su rival.

El árbitro brasileño Raphael Claus, en primera instancia, no sancionó falta hasta que fue llamado por el VAR para revisar la situación y fue allí cuando decidió alzar por el cielo la tarjeta roja.

La polémica se reabrió ya que el momento guarda cierto paralelismo con la jugada que contó con la participación de Lionel Messi, aunque con distinto final ya que el jugador estadounidense fue expulsado por juego peligroso y se perderá el encuentro frente a Bélgica por los octavos de final del Mundial que se disputará el 6 de julio desde las 21 en el Lumen Field (Seattle).