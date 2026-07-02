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Marcando el camino

El árbitro mendocino Cristian Navarro volvió a ser designado por la FIFA y agigantó su historia mundialista

El oriundo de San Martín ya había debutado en el Mundial convirtiéndose en el primer árbitro de la provincia en la historia de la cita máxima

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El árbitro mendocino fue nuevamente elegido por la FIFA.

El árbitro mendocino fue nuevamente elegido por la FIFA.

El domingo 21 de junio de 2026 quedó marcado en las páginas doradas del fútbol provincial: fue el día en que Cristian Navarro debutó en un Mundial y se convirtió en el primer árbitro de Mendoza en dirigir en la máxima cita del deporte más popular del planeta.

En esa ocasión la FIFA eligió al sanmartiniano para que sea el primer asistente en el partido que enfrentó a Bélgica con Irán por la fecha 2 del Grupo G que finalizó en un empate sin goles.

Y ahora el máximo organismo rector del fútbol a nivel mundial volvió a depositar su confianza en Navarro para un partido correspondiente a los 16avos de final.

Esta fue la primera designaci&oacute;n del &aacute;rbitro mendocino en un Mundial.

Esta fue la primera designación del árbitro mendocino en un Mundial.

El árbitro mendocino Cristian Navarro volvió a ser designado

Por los 16avos de final del Mundial se enfrentaron Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el Levi's Stadium de Santa Clara, en un partido que tuvo como árbitro principal al brasileño Raphael Claus, quien estuvo acompañado por sus compatriotas Danilo Manis como primer asistente y Rodrigo Figueiredo como segundo asistente.

La terna contó con la colaboración de dos argentinos: Darío Herrera como cuarto árbitro y Cristian Navarro como árbitro asistente de reserva. De esta manera el mendocino coronó su segunda participación mundialista y quedó a la espera de conocer cuándo volverá a tener acción en la cita máxima.

El anuncio de la FIFA que informa la designaci&oacute;n del &aacute;rbitro mendocino.

El anuncio de la FIFA que informa la designación del árbitro mendocino.

La tarea del árbitro asistente de reserva es:

  • Reemplazo de emergencia: su tarea primordial es sustituir a cualquiera de los árbitros asistentes (los jueces de línea) o al cuarto árbitro en caso de que alguno de ellos sufra una lesión, enfermedad o cualquier imprevisto que le impida continuar con sus funciones durante el partido.
  • Apoyo logístico y administrativo: colabora con el cuarto árbitro en tareas de control, como la supervisión de los balones de reserva, la verificación del equipamiento de los futbolistas que van a ingresar o el control del comportamiento en las áreas técnicas.
  • Reporte de incidencias: tiene la obligación de informar al árbitro principal sobre cualquier conducta antideportiva o incidente grave que ocurra fuera del campo visual del resto de los colegiados.
El &aacute;rbitro mendocino en plena acci&oacute;n en Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

El árbitro mendocino en plena acción en Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

Si el colegiado principal se lesiona el cuarto árbitro es quien toma el silbato y asume el control del partido. En ese escenario, el quinto árbitro (asistente de reserva) entra en acción para ocupar el lugar que dejó vacante el cuarto árbitro en la banda.

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