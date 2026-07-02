El árbitro mendocino Cristian Navarro volvió a ser designado por la FIFA y agigantó su historia mundialista

Esta fue la primera designación del árbitro mendocino en un Mundial.

El árbitro mendocino Cristian Navarro volvió a ser designado

Por los 16avos de final del Mundial se enfrentaron Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el Levi's Stadium de Santa Clara, en un partido que tuvo como árbitro principal al brasileño Raphael Claus, quien estuvo acompañado por sus compatriotas Danilo Manis como primer asistente y Rodrigo Figueiredo como segundo asistente.

La terna contó con la colaboración de dos argentinos: Darío Herrera como cuarto árbitro y Cristian Navarro como árbitro asistente de reserva. De esta manera el mendocino coronó su segunda participación mundialista y quedó a la espera de conocer cuándo volverá a tener acción en la cita máxima.

El anuncio de la FIFA que informa la designación del árbitro mendocino.

La tarea del árbitro asistente de reserva es:

Reemplazo de emergencia: su tarea primordial es sustituir a cualquiera de los árbitros asistentes (los jueces de línea) o al cuarto árbitro en caso de que alguno de ellos sufra una lesión, enfermedad o cualquier imprevisto que le impida continuar con sus funciones durante el partido.

asistentes (los jueces de línea) o al cuarto árbitro en caso de que alguno de ellos sufra una lesión, enfermedad o cualquier imprevisto que le impida continuar con sus funciones durante el partido. Apoyo logístico y administrativo: colabora con el cuarto árbitro en tareas de control, como la supervisión de los balones de reserva, la verificación del equipamiento de los futbolistas que van a ingresar o el control del comportamiento en las áreas técnicas.

Reporte de incidencias: tiene la obligación de informar al árbitro principal sobre cualquier conducta antideportiva o incidente grave que ocurra fuera del campo visual del resto de los colegiados.

El árbitro mendocino en plena acción en Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.

Si el colegiado principal se lesiona el cuarto árbitro es quien toma el silbato y asume el control del partido. En ese escenario, el quinto árbitro (asistente de reserva) entra en acción para ocupar el lugar que dejó vacante el cuarto árbitro en la banda.