Sin embargo, el hallazgo de un encendedor de cocina de cuello largo entre las pertenencias de una de las máximas figuras de la Premier League encendió la curiosidad absoluta del público futbolero.

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La respuesta al enigma resultó ser mucho más espiritual y cotidiana de lo esperado, desnudando una faceta poco conocida de la rutina del temperamental zaguero. El artefacto doméstico no forma parte de ningún kit de cocina extremo ni de una excentricidad, sino que cumple una función clave en los momentos de descanso del jugador de cara a los partidos más importantes.

Agarraron a Cuti Romero in fraganti y Lionel Messi estalló en risas.

Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nahuel Molina conformaron "La banda del palo santo"

Según se pudo conocer desde las entrañas del campamento argentino, el Cuti utiliza el encendedor con el único fin de encender palo santo y sahumerios en su habitación. Esta costumbre, que comparte activamente con sus compañeros de zaga en los momentos previos a los partidos, busca limpiar las energías de los ambientes, alejar las malas vibras y generar un clima de absoluta relajación en la concentración mundialista.

Cuti Romero junto a los otros miembros de "La banda del palo santo".

Este tipo de rituales esotéricos y amuletos no son nuevos en la intimidad de la Scaloneta, un grupo humano que ha hecho del folclore, las cábalas y la unión interna un pilar fundamental para afrontar las máximas presiones. La quema de maderas sagradas aromáticas se transformó en una ceremonia ideal para despejar la mente y concentrar las fuerzas antes de saltar al terreno de juego.

Con el misterio resuelto y las risas generalizadas de los fanáticos en las plataformas digitales, el bando argentino demuestra una vez más que la fortaleza del equipo se alimenta de estas pequeñas complicidades cotidianas.

Lo importante y fundamental es que el Cuti Romero ya tiene su valija lista, sus energías renovadas y su chispero a mano para espantar cualquier rastro de mala suerte.