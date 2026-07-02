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La banda del palo santo

El desopilante motivo por el que el Cuti Romero tuvo problemas en los controles aduaneros de Miami

La Selección argentina ya está en Miami y en su llegada fueron abordados por los controles aduaneros que identificaron algo ilegal en el bolso de Cuti Romero

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lisandro Martínez, Cuti Romero y Nahuel Molina comparten un ritual muy especial.

Lisandro Martínez, Cuti Romero y Nahuel Molina comparten un ritual muy especial.

En las últimas horas las miradas se posaron sobre una divertida particularidad en el equipaje de Cristian Cuti Romero porque quedó en el centro de las bromas tras filtrarse que transportaba un elemento prohibido en su valija de viaje en la llegada a Miami, obligando a que se conociera la desopilante explicación detrás de este objeto.

La intimidad de la Selección Argentina durante el Mundial 2026 sigue generando fascinación entre los fanáticos y cada detalle de la vida en la concentración, desde las comidas compartidas hasta los pasatiempos en las habitaciones, se convierte de inmediato en tendencia gracias a la enorme complicidad que existe dentro del plantel comandado por Lionel Scaloni.

Lisandro Mart&iacute;nez, Cuti Romero y Nahuel Molina tienen qu&iacute;mica dentro y fuera del campo de juego.

Lisandro Martínez, Cuti Romero y Nahuel Molina tienen química dentro y fuera del campo de juego.

Un objeto inesperado en el equipaje de Cuti Romero

La revelación del contenido de las valijas de los futbolistas suele dejar al descubierto las costumbres más arraigadas de los jugadores cuando pasan largas semanas fuera del país, como los infaltables paquetes de yerba mate o los dulces tradicionales.

Sin embargo, el hallazgo de un encendedor de cocina de cuello largo entre las pertenencias de una de las máximas figuras de la Premier League encendió la curiosidad absoluta del público futbolero.

La respuesta al enigma resultó ser mucho más espiritual y cotidiana de lo esperado, desnudando una faceta poco conocida de la rutina del temperamental zaguero. El artefacto doméstico no forma parte de ningún kit de cocina extremo ni de una excentricidad, sino que cumple una función clave en los momentos de descanso del jugador de cara a los partidos más importantes.

Agarraron a Cuti Romero in fraganti y Lionel Messi estall&oacute; en risas.

Agarraron a Cuti Romero in fraganti y Lionel Messi estalló en risas.

Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nahuel Molina conformaron "La banda del palo santo"

Según se pudo conocer desde las entrañas del campamento argentino, el Cuti utiliza el encendedor con el único fin de encender palo santo y sahumerios en su habitación. Esta costumbre, que comparte activamente con sus compañeros de zaga en los momentos previos a los partidos, busca limpiar las energías de los ambientes, alejar las malas vibras y generar un clima de absoluta relajación en la concentración mundialista.

Cuti Romero junto a los otros miembros de "La banda del palo santo".

Cuti Romero junto a los otros miembros de "La banda del palo santo".

Este tipo de rituales esotéricos y amuletos no son nuevos en la intimidad de la Scaloneta, un grupo humano que ha hecho del folclore, las cábalas y la unión interna un pilar fundamental para afrontar las máximas presiones. La quema de maderas sagradas aromáticas se transformó en una ceremonia ideal para despejar la mente y concentrar las fuerzas antes de saltar al terreno de juego.

Con el misterio resuelto y las risas generalizadas de los fanáticos en las plataformas digitales, el bando argentino demuestra una vez más que la fortaleza del equipo se alimenta de estas pequeñas complicidades cotidianas.

Lo importante y fundamental es que el Cuti Romero ya tiene su valija lista, sus energías renovadas y su chispero a mano para espantar cualquier rastro de mala suerte.

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