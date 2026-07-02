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Copa del Mundo 2026

Miami siempre estuvo cerca

La Selección juega en la ciudad más argentina de todas. Entre la euforia de la gente y los interrogantes de Lionel Scaloni se viene Cabo Verde

Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO
Por Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO [email protected]
La Selección argentina ya está en Miami a la espera del cruce ante Cabo Verde por 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. 

La Selección argentina ya está en Miami a la espera del cruce ante Cabo Verde por 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. 

Hay camisetas celestes y blancas en todas partes. Al que cruzas habla en español, viva acá o esté de tránsito. Miami es, de por sí, la ciudad de Estados Unidos más argentina de todas, algo que se agiganta con la marea de compatriotas que arribaron en estos días.

La Selección argentina se presenta este viernes en el marco de los 16vos de final de la Copa del Mundo y será, como en cada encuentro de esta competencia, local. Las cifras hablan por sí solas: en 2025, pasaron 207 mil argentinos por Miami y la población estable oscila entre 130 y 150 mil nacidos en nuestros lares. Ese número tendrá un plus de 30 mil extras que llegaron a Florida en el marco del sueño de otra Copa del Mundo. Sí, una ciudad pintada con nuestros colores.

La Selecci&oacute;n argentina se traslad&oacute; a Miami para afrontar el compromiso ante Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.

La Selección argentina se trasladó a Miami para afrontar el compromiso ante Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.

En ese contexto, Lionel Scaloni prepara su tropa para el primer mano a mano del torneo. Los 16vos de final esperan con la sorprendente Cabo Verde en el horizonte, duelo que será a las 19 (hora local).

Pensando en el equipo, las dudas inicialmente eran tres pero una equis ya fue despejada: Cuti Romero trabaja a la par del plantel y será titular en la zaga con central Lisandro Martínez. El golpe con Austria encendió la alarma, pero la evolución fue positiva e irá del vamos.

En el lateral izquierdo podría aparecer una nueva chande para Nicolás Tagliafico, otro que suma minutos y mejora tras su lesión en la previa del encuentro. Si bien Facundo Medina cumplió con creces, el rango del ex Banfield e Independiente le darían crédito para ir de arranque.

A ese rompecabezas le falta la pieza del 9, la gran disputa que tiene el equipo. Con Julián Álvarez aún sin mostrar su mejor versión, la opción más potable sería repetir nuevamente a Lautaro Martínez como referencia del ataque.

La agenda del jueves será bien movida: habrá conferencia de prensa de Lionel Scaloni y un jugador (15.45 de Argentina) y luego entrenamiento en el predio de Inter Miami. En simultáneo, habrá banderazo y movimiento de hinchas, algo que se replica en cada sector de esta ciudad (la gran mayoría, sin entradas). Miami siempre estuvo cerca.

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