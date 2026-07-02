Pensando en el equipo, las dudas inicialmente eran tres pero una equis ya fue despejada: Cuti Romero trabaja a la par del plantel y será titular en la zaga con central Lisandro Martínez. El golpe con Austria encendió la alarma, pero la evolución fue positiva e irá del vamos.

En el lateral izquierdo podría aparecer una nueva chande para Nicolás Tagliafico, otro que suma minutos y mejora tras su lesión en la previa del encuentro. Si bien Facundo Medina cumplió con creces, el rango del ex Banfield e Independiente le darían crédito para ir de arranque.

A ese rompecabezas le falta la pieza del 9, la gran disputa que tiene el equipo. Con Julián Álvarez aún sin mostrar su mejor versión, la opción más potable sería repetir nuevamente a Lautaro Martínez como referencia del ataque.

La agenda del jueves será bien movida: habrá conferencia de prensa de Lionel Scaloni y un jugador (15.45 de Argentina) y luego entrenamiento en el predio de Inter Miami. En simultáneo, habrá banderazo y movimiento de hinchas, algo que se replica en cada sector de esta ciudad (la gran mayoría, sin entradas). Miami siempre estuvo cerca.