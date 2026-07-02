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Salió campeón del mundo con Alemania y destruyó a su selección: "No tenemos ningún jugador de clase mundial"

Alemania quedó eliminada en 16avos de final tras caer por penales contra Paraguay y Toni Kroos realizó un fuerte descargo en su programa de streaming

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Alemania está en el ojo de la tormenta ante una nueva eliminación.

Alemania está en el ojo de la tormenta ante una nueva eliminación.

La selección de Alemania era, como siempre, candidata a quedarse con el Mundial 2026; pero las cosas salieron muy diferentes a lo que marcaba la previa. Luego de compartir el Grupo E junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, los europeos enfrentaron en 16avos de final a Paraguay, donde cayeron por penales.

Luego del papelón fue Toni Kross quien salió con los tapones de punta para analizar el presente del combinado germánico que sumó un nuevo fracaso y que no logra realizar un buen torneo desde que se consagró en Brasil en el Mundial 2014.

Toni Kroos sali&oacute; campe&oacute;n del mundo con Alemania en 2014.

Toni Kroos salió campeón del mundo con Alemania en 2014.

Toni Kroos destruyó a la selección de Alemania

En el podcast que tiene Toni junto a su hermano Feliz llamado ‘Kroos & Kroos’ el ex mediocampista campeón del mundo criticó sin filtros el desempeño del combinado alemán en el Mundial: "Ahora mismo no tenemos ningún jugador de clase mundial. Hay futbolistas con potencial, pero eso no significa que ya estén en la élite.

"Hemos dejado de fabricar futbolistas con carácter, ahora todos parecen cortados por el mismo patrón y nos falta rebeldía", reflexionó el ex jugador del Real Madrid tras conocerse la eliminación del equipo germánico.

"La realidad es que el fútbol ha cambiado y nosotros nos hemos quedado atrapados en el recuerdo de lo que fuimos. No se gana con el escudo, se gana con jerarquía y hoy no la tenemos", manifestó Toni.

"Cuando teníamos éxito en este tipo de torneos siempre daba la sensación de que podíamos subir una marcha en cualquier momento. Este equipo ya no es capaz de hacerlo. Solo pensamos que somos mejores que Paraguay y que, de una manera u otra, íbamos a ganar el partido", concluyó el ex jugador que durante su carrera ganó 34 títulos.

Kroos obtuvo t&iacute;tulos con la selecci&oacute;n de Alemania, el Bayern M&uacute;nich y el Real Madrid.

Kroos obtuvo títulos con la selección de Alemania, el Bayern Múnich y el Real Madrid.

Todos los títulos de Toni Kroos

Bayern Munich (11):

  • Bundesliga: 3.
  • Copa de Alemania: 3.
  • Supercopa de Alemania: 2.
  • Champions League: 1.
  • Supercopa de Europa: 1.
  • Mundial de Clubes: 1.

Real Madrid (22):

  • Liga: 4.
  • Supercopa de España: 4.
  • Copa del Rey: 1.
  • Champions League: 4.
  • Supercopa de Europa: 4.
  • Mundial de Clubes: 5.

Selección de Alemania:

  • Copa del Mundo: 1.

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