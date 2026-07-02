Salió campeón del mundo con Alemania y destruyó a su selección: "No tenemos ningún jugador de clase mundial"

"Hemos dejado de fabricar futbolistas con carácter, ahora todos parecen cortados por el mismo patrón y nos falta rebeldía", reflexionó el ex jugador del Real Madrid tras conocerse la eliminación del equipo germánico.

"La realidad es que el fútbol ha cambiado y nosotros nos hemos quedado atrapados en el recuerdo de lo que fuimos. No se gana con el escudo, se gana con jerarquía y hoy no la tenemos", manifestó Toni.

"Cuando teníamos éxito en este tipo de torneos siempre daba la sensación de que podíamos subir una marcha en cualquier momento. Este equipo ya no es capaz de hacerlo. Solo pensamos que somos mejores que Paraguay y que, de una manera u otra, íbamos a ganar el partido", concluyó el ex jugador que durante su carrera ganó 34 títulos.

Kroos obtuvo títulos con la selección de Alemania, el Bayern Múnich y el Real Madrid.

Todos los títulos de Toni Kroos

Bayern Munich (11):

Bundesliga: 3.

Copa de Alemania: 3.

Supercopa de Alemania: 2.

Champions League: 1.

Supercopa de Europa: 1.

Mundial de Clubes: 1.

Real Madrid (22):

Liga: 4.

Supercopa de España: 4.

Copa del Rey: 1.

Champions League: 4.

Supercopa de Europa: 4.

Mundial de Clubes: 5.

Selección de Alemania: