No es el Topolino: Fiat revive a un histórico y crea un city car eléctrico con diseño retro ideal para ciudad

Se mueve a buen ritmo el mercado automotor en todo el mundo con noticias que sorprenden a los fanáticos. En ese universo, Fiat empezó a revelar uno de los proyectos más llamativos de su futuro. Tras la presentación del plan industrial de Stellantis en mayo, la marca italiana mostró por primera vez un adelanto del Multiplina, un citycar eléctrico de cuatro plazas con estética retro que buscará recuperar el espíritu de uno de sus modelos más emblemáticos.
Aunque el nombre todavía no fue confirmado oficialmente, el proyecto avanza según el cronograma previsto y podría presentarse como prototipo durante el Salón del Automóvil de París 2026. Su llegada al mercado está prevista para 2028.
Las imágenes exhibidas a un grupo de periodistas europeos muestran la inscripción 600 Multipla junto a la silueta del histórico modelo fabricado entre 1956 y 1967, considerado uno de los primeros monovolúmenes compactos. Con este guiño, Fiat deja en claro que pretende reinterpretar aquel concepto práctico y funcional, alejándose por completo del Multipla lanzado a fines de los años 90.
Fiat y un city car con más prestaciones y espacio
El futuro modelo estará homologado dentro de la categoría L7e, correspondiente a los cuatriciclos pesados. Esta clasificación le permitirá ofrecer una potencia superior a la del actual Topolino y alcanzar velocidades más elevadas, mejorando su desempeño tanto en ciudad como en trayectos por ruta.
Otra diferencia importante será su capacidad para cuatro ocupantes, una configuración que ampliará su versatilidad y lo acercará más al concepto de un automóvil convencional.
Si bien Fiat aún no difundió especificaciones técnicas, los primeros adelantos anticipan un habitáculo más amplio, carrocería de dos puertas y un nivel de confort superior. Entre las novedades previstas figura un sistema de climatización, pensado para ofrecer mayor comodidad durante todo el año.
La automotriz aclaró que las imágenes corresponden a un prototipo que todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo, por lo que algunos detalles de diseño podrían modificarse antes de la versión definitiva, tal como consigna el sitio especializado 16 Válvulas.
Con este proyecto, Fiat apuesta por combinar movilidad eléctrica, diseño retro y soluciones prácticas para la ciudad, rescatando un nombre histórico y adaptándolo a las necesidades de una nueva generación de usuarios.
En cuanto a su posible llegada a Argentina, hay versiones que sostienen la posibilidad para 2028 o 2029 aunque no está confirmado. Será cuestión de estar atentos.