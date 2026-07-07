No es el Topolino: Fiat revive a un histórico y crea un city car eléctrico con diseño retro ideal para ciudad

Las imágenes que se filtraron del nuevo Fiat para 2028. Foto: gentileza Motor 1.

Fiat y un city car con más prestaciones y espacio

El futuro modelo estará homologado dentro de la categoría L7e, correspondiente a los cuatriciclos pesados. Esta clasificación le permitirá ofrecer una potencia superior a la del actual Topolino y alcanzar velocidades más elevadas, mejorando su desempeño tanto en ciudad como en trayectos por ruta.

Otra diferencia importante será su capacidad para cuatro ocupantes, una configuración que ampliará su versatilidad y lo acercará más al concepto de un automóvil convencional.

Si bien Fiat aún no difundió especificaciones técnicas, los primeros adelantos anticipan un habitáculo más amplio, carrocería de dos puertas y un nivel de confort superior. Entre las novedades previstas figura un sistema de climatización, pensado para ofrecer mayor comodidad durante todo el año.

El Topolino, otro de los famosos city car de Fiat. Foto: archivo

La automotriz aclaró que las imágenes corresponden a un prototipo que todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo, por lo que algunos detalles de diseño podrían modificarse antes de la versión definitiva, tal como consigna el sitio especializado 16 Válvulas.

Con este proyecto, Fiat apuesta por combinar movilidad eléctrica, diseño retro y soluciones prácticas para la ciudad, rescatando un nombre histórico y adaptándolo a las necesidades de una nueva generación de usuarios.

En cuanto a su posible llegada a Argentina, hay versiones que sostienen la posibilidad para 2028 o 2029 aunque no está confirmado. Será cuestión de estar atentos.