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La nueva Volkswagen Amarok tiene fecha de estreno: los grandes cambios para destronar a la Toyota Hilux

Volkswagen confirmó cuándo llegará la nueva generación de la Amarok, que tendrá producción nacional, mayor tamaño y tecnología híbrida

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
La nueva Amarok llegará con todo para instalarse en el mercado argentino. Foto: gentileza Auto Test. 

La nueva Amarok llegará con todo para instalarse en el mercado argentino. Foto: gentileza Auto Test. 

Volkswagen ya puso fecha para uno de los lanzamientos más esperados del mercado automotor argentino. La nueva generación de la Amarok comenzará su etapa comercial entre marzo y abril de 2027 y llegará con una renovación profunda para competir de lleno con referentes del segmento como la Toyota Hilux, la Ford Ranger, la Chevrolet S10 y la Nissan Frontier.

Lejos de tratarse de un simple rediseño, la futura pick up incorporará una nueva plataforma, crecerá en dimensiones y sumará una mecánica híbrida, un cambio que marcará un antes y un después en la historia del modelo.

La Amarok reaparecer renovada y con muchas novedades tecnol&oacute;gicas. Foto: Auto Test.

La Amarok reaparecer renovada y con muchas novedades tecnológicas. Foto: Auto Test.

Volkswagen Amarok: más grande, híbrida y con producción argentina

Volkswagen confirmó que la nueva Amarok seguirá fabricándose en su planta de General Pacheco, provincia de Buenos Aires. Para llevar adelante el proyecto, la automotriz destinará una inversión cercana a los 580 millones de dólares, reforzando la importancia estratégica del modelo para la industria nacional.

La próxima Amarok utilizará una base técnica relacionada con la Maxus Terron 9, desarrollada por SAIC, aunque Volkswagen aseguró que trabajará sobre esa plataforma para imprimirle una identidad propia en diseño, comportamiento dinámico y posicionamiento, según publica el sitio especializado Auto Test.

Las unidades de prueba vistas en Brasil anticipan una camioneta con líneas más modernas, un capot elevado, mayor presencia y un frente completamente renovado, donde sobresaldrían faros divididos y una barra horizontal de luces LED que recorrería todo el ancho del vehículo.

La Volkswagen Amarok quiere ser la pick up m&aacute;s elegida por los argentinos. Foto: Auto Test.&nbsp;

La Volkswagen Amarok quiere ser la pick up más elegida por los argentinos. Foto: Auto Test.

El crecimiento también llegará en las dimensiones. Se estima que la nueva Amarok medirá alrededor de 5,50 metros de largo, 2 metros de ancho, 1,86 metros de alto y tendrá 3,30 metros entre ejes, superando claramente al modelo actual, que registra 5,35 metros de largo y 3,09 metros entre ejes.

En cuanto a la mecánica, Volkswagen confirmó que la pick up será híbrida, aunque todavía no reveló cuál será la configuración definitiva. Entre las alternativas que se analizan figuran un V6 turbodiésel con sistema de 48 volts o un conjunto híbrido naftero.

Con producción argentina, una plataforma completamente nueva y una apuesta por la electrificación, la próxima Amarok buscará mantenerse entre las grandes protagonistas del competitivo segmento de las pick ups medianas.

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