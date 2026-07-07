La nueva Volkswagen Amarok tiene fecha de estreno: los grandes cambios para destronar a la Toyota Hilux

La próxima Amarok utilizará una base técnica relacionada con la Maxus Terron 9, desarrollada por SAIC, aunque Volkswagen aseguró que trabajará sobre esa plataforma para imprimirle una identidad propia en diseño, comportamiento dinámico y posicionamiento, según publica el sitio especializado Auto Test.

Las unidades de prueba vistas en Brasil anticipan una camioneta con líneas más modernas, un capot elevado, mayor presencia y un frente completamente renovado, donde sobresaldrían faros divididos y una barra horizontal de luces LED que recorrería todo el ancho del vehículo.

La Volkswagen Amarok quiere ser la pick up más elegida por los argentinos. Foto: Auto Test.

El crecimiento también llegará en las dimensiones. Se estima que la nueva Amarok medirá alrededor de 5,50 metros de largo, 2 metros de ancho, 1,86 metros de alto y tendrá 3,30 metros entre ejes, superando claramente al modelo actual, que registra 5,35 metros de largo y 3,09 metros entre ejes.

En cuanto a la mecánica, Volkswagen confirmó que la pick up será híbrida, aunque todavía no reveló cuál será la configuración definitiva. Entre las alternativas que se analizan figuran un V6 turbodiésel con sistema de 48 volts o un conjunto híbrido naftero.

Con producción argentina, una plataforma completamente nueva y una apuesta por la electrificación, la próxima Amarok buscará mantenerse entre las grandes protagonistas del competitivo segmento de las pick ups medianas.