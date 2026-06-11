La casa rodante 4x4 para ir a dónde sea: un lujo al que pocos podrán acceder

La protección del chasis depende de una plancha metálica y una estructura de acero inferior. Estos elementos resguardan la mecánica contra piedras o desniveles. Además, un rack de techo incorpora seis luminarias LED potentes, complementadas con neumáticos especiales para todo tipo de suelo.

El habitáculo destaca por una insonorización completa y tapizados artesanales. El espacio interior dispone de un comedor apto para cuatro integrantes, cocina con heladera bidireccional y baño con ducha escocesa. Una caldera a gasoil abastece la calefacción y el agua caliente de la casa rodante.

Las características

Embed - OPTIMUS 4X4, el MOTORHOME todoterreno - Contacto - Matías Antico

Desempeño Off-Road: posee 10 cm adicionales de despeje y un snorkel elevado que optimiza la respiración del motor en badeos o zonas polvorientas.

Protección Inferior: cuenta con una plancha metálica robusta y una estructura de acero ("araña") que resguarda los componentes mecánicos de golpes.

Interior de Alta Gama: living para cuatro personas, cocina completa con heladera bidireccional y un baño con ducha escocesa y masajes.

Iluminación y Seguridad: rack de techo con seis unidades LED de alta potencia y neumáticos All-Terrain diseñados para morder cualquier superficie.

Climatización Integral: sistema de aire acondicionado y calefacción mediante una caldera a gasoil, que también provee agua caliente constante.

El acceso a semejante nivel de equipamiento requiere un desembolso importante. El precio de la versión Minibus 19+1 con tracción total alcanza los 127.000 dólares. Por su parte, la variante 4x4 configurada como vivienda parte de los 175.000 dólares en el mercado actual.