La compañía argentina Grupo Ripol diseñó un vehículo exclusivo para los amantes de los viajes exigentes. La nueva casa rodante Optimus 4x4 funciona sobre la estructura de una Mercedes-Benz Sprinter 417. Esta propuesta técnica transforma el transporte tradicional en un refugio de alta gama apto para terrenos complejos.
La casa rodante 4x4 para ir a dónde sea: un lujo al que pocos podrán acceder
El Grupo Ripol desarrolló en Argentina una exclusiva casa rodante que combina la resistencia extrema con el confort premium
El equipamiento mecánico incluye un motor 2.0 turbo diésel que entrega 170 caballos de potencia. Una caja manual de seis marchas gestiona la fuerza del rodado. El punto clave de este motorhome radica en su tracción integral equipada con una caja reductora tres a uno, ideal para superficies difíciles.
La casa rodante que entra en cualquier lado
Los viajeros encuentran recursos específicos para pernoctar en zonas aisladas. El vehículo posee diez centímetros extras de despeje respecto del suelo y un snorkel elevado que resguarda la admisión del motor. Estas reformas garantizan el éxito durante un campamento en áreas con polvo o cursos de agua.
La protección del chasis depende de una plancha metálica y una estructura de acero inferior. Estos elementos resguardan la mecánica contra piedras o desniveles. Además, un rack de techo incorpora seis luminarias LED potentes, complementadas con neumáticos especiales para todo tipo de suelo.
El habitáculo destaca por una insonorización completa y tapizados artesanales. El espacio interior dispone de un comedor apto para cuatro integrantes, cocina con heladera bidireccional y baño con ducha escocesa. Una caldera a gasoil abastece la calefacción y el agua caliente de la casa rodante.
Las características
- Desempeño Off-Road: posee 10 cm adicionales de despeje y un snorkel elevado que optimiza la respiración del motor en badeos o zonas polvorientas.
- Protección Inferior: cuenta con una plancha metálica robusta y una estructura de acero ("araña") que resguarda los componentes mecánicos de golpes.
- Interior de Alta Gama: living para cuatro personas, cocina completa con heladera bidireccional y un baño con ducha escocesa y masajes.
- Iluminación y Seguridad: rack de techo con seis unidades LED de alta potencia y neumáticos All-Terrain diseñados para morder cualquier superficie.
- Climatización Integral: sistema de aire acondicionado y calefacción mediante una caldera a gasoil, que también provee agua caliente constante.
El acceso a semejante nivel de equipamiento requiere un desembolso importante. El precio de la versión Minibus 19+1 con tracción total alcanza los 127.000 dólares. Por su parte, la variante 4x4 configurada como vivienda parte de los 175.000 dólares en el mercado actual.