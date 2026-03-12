Volkswagen bajó los precios de la Amarok: así quedó la nueva gama

En un contexto de retracción en las ventas de 0km durante el inicio del año, Volkswagen ha decidido mover las piezas de su tablero comercial. La marca alemana aplicó una fuerte rebaja en los valores de su icónica pick-up Amarok, sumándose a la tendencia de las automotrices que buscan reaccionar ante la caída de patentamientos y la nueva competitividad generada por la baja de impuestos internos en modelos de lujo.
Si bien las camionetas no están alcanzadas por el gravamen a los autos de "gama alta", la firma decidió ajustar sus precios hacia abajo para no perder terreno frente a sus rivales y las marcas premium que ya habían retocado sus listas.
Los nuevos valores: bajas de hasta el 6%
La actualización oficial de marzo muestra recortes que oscilan entre el 5,8% y el 6%, dependiendo de la versión. Este ajuste significa que, en los modelos más equipados, el ahorro supera los $6 millones respecto al mes anterior.
Con este movimiento, la versión de entrada de la Amarok ha logrado ubicarse nuevamente por debajo del piso de los $55 millones, mientras que las variantes más exclusivas se mantienen apenas por debajo del límite de los $100 millones.
Lista de precios actualizada: Gama Amarok G2 MY25/26
A continuación, el detalle de los nuevos valores vigentes para el mes de marzo y el porcentaje de rebaja aplicado en cada caso:
-
Trendline TDI MT 4x2: $54.980.250 (-6%)
Trendline TDI MT 4x4: $63.653.650 (-6%)
Comfortline TDI MT 4x2: $60.969.000 (-6%)
Comfortline TDI AT 4x2: $66.629.600 (-5,9%)
Highline TDI MT 4x2: $67.471.000 (-6%)
Highline TDI AT 4x2: $74.071.550 (-5,9%)
Comfortline V6 AT 4x4: $79.179.500 (-5,8%)
Highline V6 AT 4x4: $92.857.600 (-5,8%)
Extreme V6 AT 4x4: $99.096.300 (-5,8%)
Hero V6 AT 4x4: $99.096.300 (-5,8%)
Black Style V6 AT 4x4: $99.370.900 (-5,8%)