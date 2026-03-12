Volkswagen bajó los precios de la Amarok: así quedó la nueva gama

Con este movimiento, la versión de entrada de la Amarok ha logrado ubicarse nuevamente por debajo del piso de los $55 millones, mientras que las variantes más exclusivas se mantienen apenas por debajo del límite de los $100 millones.

Lista de precios actualizada: Gama Amarok G2 MY25/26

A continuación, el detalle de los nuevos valores vigentes para el mes de marzo y el porcentaje de rebaja aplicado en cada caso:

Trendline TDI MT 4x2: $54.980.250 (-6%)

Trendline TDI MT 4x4: $63.653.650 (-6%)

Comfortline TDI MT 4x2: $60.969.000 (-6%)

Comfortline TDI AT 4x2: $66.629.600 (-5,9%)

Highline TDI MT 4x2: $67.471.000 (-6%)

Highline TDI AT 4x2: $74.071.550 (-5,9%)

Comfortline V6 AT 4x4: $79.179.500 (-5,8%)

Highline V6 AT 4x4: $92.857.600 (-5,8%)

Extreme V6 AT 4x4: $99.096.300 (-5,8%)

Hero V6 AT 4x4: $99.096.300 (-5,8%)

Black Style V6 AT 4x4: $99.370.900 (-5,8%)