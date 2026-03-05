La nueva ley de Florida que hace que cientos de conductores sean multados

El exceso de velocidad bajo estos parámetros se clasifica ahora como un delito que permite a los oficiales detener al conductor en el acto. Las autoridades locales enfatizaron que la mayoría de los infractores terminan bajo custodia debido a la naturaleza temeraria de sus acciones. Casos extremos, como el de una persona captada a 155 millas por hora, ilustran el tipo de comportamiento que la reforma busca erradicar definitivamente de las calles.

Sanciones económicas y privación de la libertad

Las penas estipuladas para los infractores incluyen hasta 90 días de cárcel y un pago de 500 dólares en la primera ocasión. Si el conductor reincide, el monto de la multa asciende a los 1.000 dólares y el tiempo de reclusión puede extenderse hasta los seis meses. Además, el sistema judicial impone la suspensión de la licencia de conducir por un periodo mínimo de 180 días, lo que dificulta la movilidad legal de los infractores.

Otros estados mantienen sistemas similares pero con enfoques diferentes. Georgia aplica recargos estatales adicionales sobre las sanciones locales, mientras que en California se debaten propuestas para instalar dispositivos tecnológicos que limiten la potencia de los vehículos de los infractores. Sin embargo, el modelo adoptado por Florida destaca por su rapidez en la ejecución de arrestos y la severidad de sus sentencias judiciales inmediatas.

El éxito inicial de estas medidas en el sureste estadounidense sugiere una tendencia hacia políticas de tránsito menos tolerantes. Los departamentos de policía locales mantienen una vigilancia activa en zonas críticas para asegurar el cumplimiento de la norma. El objetivo final reside en apartar de la vía pública a quienes demuestran un desprecio absoluto por las normas de convivencia y seguridad vial fundamentales.