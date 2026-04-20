La empresa canadiense Northern Lite fabrica modelos que destacan por su resistencia y eficiencia térmica. Su modelo 10-2EX LE funciona como una casa rodante de dos piezas de fibra de vidrio que permite viajar durante las cuatro estaciones del año. El diseño aprovecha cada centímetro para brindar una comodidad superior a la de otros transportes de su categoría.
La casa rodante pequeña que tiene toda la comodidad necesaria
Esta casa rodante de Northern Lite ofrece un diseño compacto con acabados de alta gama y sistemas pensados para la vida a tiempo completo
Este equipo pesa unos 1.592 kilogramos y requiere una camioneta de gran porte para su traslado. A pesar de ser una unidad pequeña, la distribución interna permite que tres personas duerman con total tranquilidad. La estructura posee un aislamiento especial que mantiene la temperatura interna sin importar el clima exterior.
Atributos superiores
El interior resalta por el uso de madera de madera noble en sus armarios y mesas. La cocina presenta una funcionalidad similar a la de un hogar convencional, con horno, estufa de tres quemadores y un refrigerador de gran tamaño. Estos detalles convierten al vehículo en un objeto de lujo para los amantes de las rutas.
La zona de descanso principal cuenta con una cama tamaño queen ubicada sobre la cabina de la camioneta. Además, este modelo camper incluye un baño seco completo construido totalmente en fibra de vidrio. El espacio sanitario dispone de inodoro, ducha espaciosa y un gabinete para medicamentos, evitando las incomodidades de los baños húmedos tradicionales.
Una casa rodante con autonomía
La tecnología solar integrada permite una independencia energética notable mediante paneles de 600W. El sistema de agua soporta estancias prolongadas fuera de la ciudad gracias a sus tanques de gran capacidad. Cada unidad sale de fábrica con una cámara de retroceso y toldos eléctricos para mejorar la experiencia en el campamento.
- Carcasa de fibra de vidrio de dos piezas.
- Cocina completa con acabados en madera Sapele.
- Baño seco con ducha independiente.
- Paneles solares de 600W integrados.
- Calefacción Truma y aire acondicionado Dometic.
- Ventanas de doble panel con aislamiento térmico.