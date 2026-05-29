El mercado de los vehículos de recreación tiene una novedad de gran tamaño para las familias numerosas. El modelo Salem Hemisphere Roost43 de la firma Forest River llegó a su segunda generación con modificaciones basadas en las opiniones de los usuarios. Esta casa rodante funciona como un híbrido entre un remolque de quinta rueda y una vivienda de destino fijo.
La casa rodante más grande: se engancha a un camión y te permite vivir dentro
La marca Forest River diseñó un gran modelo híbrido que otorga comodidades residenciales para viajar o instalarse en un terreno
La estructura posee tres ejes y tres secciones extensibles que amplían el espacio interior. El ingreso a la zona central ocurre mediante una puerta corrediza de triple panel. En la cocina destaca una isla que se convierte en mesa para cuatro personas, junto con electrodomésticos residenciales de la marca Furrion, una cocina a gas de cuatro hornallas y una heladera de doble puerta.
Detalles de esta enorme casa rodante
La sala de estar cuenta con un sillón de cinco cuerpos y un centro de entretenimiento con televisor y chimenea eléctrica. Una escalera caracol metálica conecta con el sector elevado principal, apto para dos personas.
La unidad posee un baño completo con lavadero que incluye lavarropas y secarropas independientes. La habitación principal se ubica al frente, acompañada por un baño secundario.
Este espacioso vehículo permite organizar un campamento confortable o habitar el lugar de forma permanente. Para el uso al aire libre, posee un toldo eléctrico de seis metros, parlantes externos y un sector técnico con dos heladeras pequeñas para cocinar en el exterior. Su traslado requiere de un camión potente debido al peso de la unidad vacía.
Características
El moderno motorhome presenta especificaciones técnicas particulares:
- Longitud total de trece metros y trescientos centímetros.
- Peso vacío de seis mil ochocientos veinticuatro kilogramos.
- Capacidad de carga de mil trescientos treinta y ocho kilogramos.
- Tres equipos de aire acondicionado de quince mil BTU.
- Sistema de nivelación hidráulica de seis puntos.
- Tanques de agua con almohadillas térmicas de doce voltios.