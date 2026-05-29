La casa rodante más grande: se engancha a un camión y te permite vivir dentro

Detalles de esta enorme casa rodante

La sala de estar cuenta con un sillón de cinco cuerpos y un centro de entretenimiento con televisor y chimenea eléctrica. Una escalera caracol metálica conecta con el sector elevado principal, apto para dos personas.

La unidad posee un baño completo con lavadero que incluye lavarropas y secarropas independientes. La habitación principal se ubica al frente, acompañada por un baño secundario.

interior casa rodante El living de esta casa rodante es todo un lujo.

Este espacioso vehículo permite organizar un campamento confortable o habitar el lugar de forma permanente. Para el uso al aire libre, posee un toldo eléctrico de seis metros, parlantes externos y un sector técnico con dos heladeras pequeñas para cocinar en el exterior. Su traslado requiere de un camión potente debido al peso de la unidad vacía.

Características

El moderno motorhome presenta especificaciones técnicas particulares:

mapa casa rodante

Longitud total de trece metros y trescientos centímetros.

Peso vacío de seis mil ochocientos veinticuatro kilogramos.

Capacidad de carga de mil trescientos treinta y ocho kilogramos.

Tres equipos de aire acondicionado de quince mil BTU.

Sistema de nivelación hidráulica de seis puntos.

Tanques de agua con almohadillas térmicas de doce voltios.