Nuevo SUV chino de ByD: cuesta hasta $19 millones menos que sus competidores

Atto 2: dimensiones, diseño exterior y confort interior

El Atto 2 presenta una propuesta estética moderna y dimensiones optimizadas para su habitabilidad:

Medidas

Largo de 4.33 metros.

Ancho de 1.83 metros.

Altura de 1.67 metros.

Distancia entre ejes de 2.62 metros (permite un espacio interior cómodo para el segmento en el que compite).

Baúl es muy espaciosocon capacidad de 435 litros.

Diseño exterior

Su estética exterior destaca por ser sobria pero moderna, incorporando un techo solar panorámico, barras de techo integradas, manijas exteriores embutidas y llantas de aleación de aluminio monocolor de 17 pulgadas acompañadas por un kit reparador de neumáticos. La parrilla delantera es cerrada y el conjunto óptico incluye luces LED alargadas junto a luces diurnas, combinadas con una firma lumínica trasera que recorre todo el ancho del vehículo, otorgándole alta visibilidad en cualquier contexto.

Equipamiento interior

El habitáculo dispone de asientos de imitación cuero (el del conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones) y un volante en símil cuero.

Incorpora un botón para el control de crucero adaptativo

Tablero de instrumentos de 8,2 pulgadas.

Carga inalámbrica ultra rápida para celulares con una potencia de 50W.

BYD ATTO por dentro

Conectividad y tecnología a bordo

Está equipado con una pantalla multimedia central de grandes dimensiones (12,8 pulgadas) que tiene la particularidad de poder girarse.

Utiliza el sistema operativo de Google con el asistente de Maps y tienda de aplicaciones integrada.

Ofrece compatibilidad inalámbrica con CarPlay y AndroidAuto, Servicio BYD, Cloud y un sistema de audio compuesto por 6 altavoces.

En materia de conectividad física, incluye puertos USB frontales (Tipo A + Tipo A) y puertos USB traseros (Tipo A + Tipo C).

Acceso y gestión remota

Dispone de un sistema de entrada sin llave mediante tecnología NFC, lo que permite destrabar el vehículo utilizando una tarjeta o el propio teléfono celular. Asimismo, a través de la aplicación móvil de la marca, es posible controlar a distancia el aire acondicionado y la calefacción para preparar el vehículo antes de iniciar un viaje.

BYD ATTO 2 DM-i baúl

Mecánica, eficiencia y sistema de baterías

El corazón del Atto 2 está diseñado bajo el concepto de eficiencia y rendimiento de conducción:

Motorización híbrida

Utiliza el sistema Super Híbrido con tecnología DM (Modo Dual) desarrollado por BYD para sus vehículos híbridos enchufables (PHEV).

Combina un motor naftero de 1.5 litros que entrega una potencia máxima de 72 CV y 122 Nm de torque, con un motor eléctrico de 145 kW y 300 Nm de torque.

Prestaciones y consumos

El vehículo logra acelerar de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos.

Su consumo de combustible se sitúa en los 4,3 litros cada 100 kilómetros.

Autonomía y batería

Batería Blade, que posee una capacidad de 18,03 kWh.

Ofrece una autonomía puramente eléctrica de 110 km, mientras que la autonomía combinada entre el motor naftero y el eléctrico alcanza los 1.100 km.

Sistemas de carga

La potencia de carga en corriente alterna (AC) es de 6,6 kW, lo que implica un proceso más lento cuando se realiza en el domicilio para una batería de estas dimensiones. Por su parte, la carga en corriente continua (DC) resulta más rápida. La configuración híbrida otorga la ventaja de que el auto puede seguir utilizándose con nafta una vez agotada la carga eléctrica.

Función de carga inversa

La tecnología de su batería permite el uso de la función VTOL (Vehículo a Carga), transformando al SUV en una fuente de energía (power bank) móvil donde se pueden conectar y alimentar dispositivos externos tales como electrodomésticos o consolas de videojuegos.

Seguridad avanzada

6 airbags.

Cámara de visión 360 grados.

Control electrónico de estabilidad (ESC).

Sistema inteligente de potencia de frenado (IPBS).

Sistema de control de tracción (TCS).

Sistema de crucero adaptativo con función start-stop (ACC).

Sistema de navegación inteligente (ICC).

Advertencia de colisión frontal (FCW) y advertencia de colisión trasera (RCW).

Sistema de iluminación frontal adaptable (AFL).

Frenado automático de emergencia (AEB).

Detección de punto ciego (BSD).

Sensores de estacionamiento: 2 radares delanteros y 4 radares traseros.

Sistema de monitoreo directo de la presión de los neumáticos (TPMS).

Posicionamiento de precio frente a la competencia y mercado

El BYD Atto 2 se presenta como una opción ágil, cómoda y eficiente para el uso diario, destacándose por sus bajos niveles de consumo y una marcada innovación tecnológica frente a los utilitarios deportivos tradicionales que compiten en el mismo segmento con mecánicas exclusivamente nafteras.

El precio de lista de este modelo se ubica en los U$S 31.990, lo que equivale aproximadamente a unos $45 millones de pesos. Al contrastarlo con los valores de sus principales competidores del segmento compacto, se evidencian las diferencias tarifarias:

Infografía Infografía diseñada con IA.

Con estos valores, el Atto 2 se posiciona con una ventaja económica de hasta $19 millones de pesos respecto del modelo más costoso de la competencia tradicional.

Ante las dudas iniciales que suelen generar las marcas de origen chino en pleno proceso de expansión, los mitos vinculados a la calidad se van derribando con la aceptación diaria de los usuarios. Respecto al servicio de postventa, BYD opera en Argentina con el respaldo oficial de su casa matriz y lleva adelante un plan de ampliación para su red de concesionarios. Actualmente, sus representantes son firmas consolidadas en el sector automotor local; un ejemplo de esto es BYD Simone -reconocido operador dentro de la red Ford-, cuyo punto de venta en La Plata registra una alta afluencia de público y preveía la entrega de 20 unidades en una sola jornada. De este modo, el modelo se consolida como una alternativa competitiva en precio, calidad y eficiencia energética.