Autos eléctricos: ¿cuánto vale la primera pickup híbrida enchufable de BYD en Argentina?

Modo 100% eléctrico: hasta 100 km de autonomía (ciclo NEDC).

hasta 100 km de autonomía (ciclo NEDC). Autonomía total: hasta 840 km combinando ambos sistemas.

hasta 840 km combinando ambos sistemas. Consumo: la marca estima un ahorro de hasta el 40% de combustible frente a pick-ups convencionales de su categoría.

la marca estima un ahorro de hasta el 40% de combustible frente a pick-ups convencionales de su categoría. Modos de conducción: dispone de configuraciones para ciudad (ECO, Normal, Sport) y opciones específicas de terreno (Nieve, Barro, Arena y Montaña).

Pickup BYD motor eléctrico híbrido interior 2 La nueva Pickup de BYD tiene 5 plazas.

Diseño y equipamiento Inteligente

Con dimensiones que la sitúan entre las más grandes de su clase (5.457 mm de largo y 3.260 mm de distancia entre ejes), el diseño exterior está inspirado en la estética de los tiburones, destacando su firma lumínica LED envolvente.

Interior digital: panel de instrumentos de 10,25 pulgadas y una pantalla central giratoria de 12,8 pulgadas.

panel de instrumentos de 10,25 pulgadas y una pantalla central giratoria de 12,8 pulgadas. Confort trasero: es la primera pick-up del segmento en ofrecer asientos traseros con una reclinación de 27 grados.

es la primera pick-up del segmento en ofrecer asientos traseros con una reclinación de 27 grados. Tecnología V2L (Vehicle to Load): permite utilizar la energía de la batería de la camioneta para alimentar dispositivos externos (herramientas, electrodomésticos, etc.).

permite utilizar la energía de la batería de la camioneta para alimentar dispositivos externos (herramientas, electrodomésticos, etc.). Seguridad activa: incorpora un paquete de más de 20 asistencias a la conducción (ADAS) y cámara de 360° con "chasis transparente" para maniobras off-road.

Comercialización en Argentina

La SHARK DMO se ofrece en una única versión con cinco opciones de colores exteriores. Las unidades incluyen de serie un cargador de pared de 7 kW, un cargador portátil y el cable necesario para la función V2L. Con este lanzamiento, BYD busca posicionarse como referente en la transición hacia energías limpias dentro del mercado de vehículos utilitarios en el país.