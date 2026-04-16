BYD Argentina anunció el inicio de la comercialización de la SHARK DMO, una pickup que introduce la tecnología híbrida enchufable (PHEV) en un segmento dominado por motores diésel y nafteros. El modelo llega con una propuesta que combina el desempeño todoterreno con la eficiencia de la movilidad eléctrica, con un precio de lista de 59.990 dólares.
Autos eléctricos: ¿cuánto vale la primera pickup híbrida enchufable de BYD en Argentina?
La propuesta llega a un mercado dominado históricamente por los motores diésel y nafteros a un precio que llama la atención
El vehículo está construido sobre la arquitectura DMO (Dual Mode Off-road), diseñada específicamente para vehículos híbridos de chasis robusto. Esta plataforma integra la batería al chasis (tecnología Cell to Chassis), lo que permite un centro de gravedad más bajo y una mayor rigidez torsional.
Cómo es la pick up de BYD
- Motorización: sistema híbrido compuesto por un motor 1.5 turbo de geometría variable y dos motores eléctricos (uno en cada eje).
- Potencia combinada: 430 CV (alcanzando picos de hasta 437 CV según configuración).
- Torque: 650 Nm.
- Aceleración: de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos.
- Tracción: integral inteligente con distribución de par en milisegundos.
Eficiencia y autonomía de la nueva pick up BYD
Uno de los puntos disruptivos de la SHARK DMO es su capacidad de circular sin emitir gases contaminantes en trayectos urbanos, además de ofrecer una autonomía extendida para viajes largos.
- Modo 100% eléctrico: hasta 100 km de autonomía (ciclo NEDC).
- Autonomía total: hasta 840 km combinando ambos sistemas.
- Consumo: la marca estima un ahorro de hasta el 40% de combustible frente a pick-ups convencionales de su categoría.
- Modos de conducción: dispone de configuraciones para ciudad (ECO, Normal, Sport) y opciones específicas de terreno (Nieve, Barro, Arena y Montaña).
Diseño y equipamiento Inteligente
Con dimensiones que la sitúan entre las más grandes de su clase (5.457 mm de largo y 3.260 mm de distancia entre ejes), el diseño exterior está inspirado en la estética de los tiburones, destacando su firma lumínica LED envolvente.
- Interior digital: panel de instrumentos de 10,25 pulgadas y una pantalla central giratoria de 12,8 pulgadas.
- Confort trasero: es la primera pick-up del segmento en ofrecer asientos traseros con una reclinación de 27 grados.
- Tecnología V2L (Vehicle to Load): permite utilizar la energía de la batería de la camioneta para alimentar dispositivos externos (herramientas, electrodomésticos, etc.).
- Seguridad activa: incorpora un paquete de más de 20 asistencias a la conducción (ADAS) y cámara de 360° con "chasis transparente" para maniobras off-road.
Comercialización en Argentina
La SHARK DMO se ofrece en una única versión con cinco opciones de colores exteriores. Las unidades incluyen de serie un cargador de pared de 7 kW, un cargador portátil y el cable necesario para la función V2L. Con este lanzamiento, BYD busca posicionarse como referente en la transición hacia energías limpias dentro del mercado de vehículos utilitarios en el país.