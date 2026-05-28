El mayor importador de Ferrari de Argentina opinó sobre el nuevo auto eléctrico de la marca: qué dijo

El empresario automotriz señaló que el público suele opinar desde el temor a lo desconocido ante las innovaciones tecnológicas. Fara expresó: “La tecnología, el diseño y los mercados evolucionan mucho más rápido de lo que logra adaptarse la mente humana”.

Según el especialista, la marca no abandonará su esencia, sino que busca captar a un nuevo perfil de usuario de ultra lujo.

El análisis comercial indica que el consumidor global busca identidad, diferenciación y prestaciones extremas. El distribuidor escribió: “El Luce hoy genera resistencia porque todavía es un producto adelantado al nivel de aceptación de parte del público”.

El mercado en Argentina

luce La Ferrari Luce, en el color tradicional de la marca.

Las características del comprador local muestran una tendencia muy marcada hacia lo clásico en comparación con el exterior. Fara remarcó: “Nuestro mercado es mucho más conservador y falsamente llamado purista”. Como ejemplo de este fenómeno, el empresario mencionó que la gran mayoría de los pedidos locales todavía se realizan en el tradicional color Rosso Corsa.

La adaptación a las nuevas corrientes estéticas y conceptuales suele demandar más tiempo en las agencias nacionales. El nicho premium requiere un proceso lento para asimilar las propuestas disruptivas y menos conservadoras.

Fara concluyó: “Yo no analizaría al Luce desde la nostalgia. Lo analizaría desde hacia dónde va el mercado premium mundial en los próximos diez años”.