Cómo preparar la motocicleta para el otoño

Cinco recomendaciones para viajar en moto en otoño

1-Estado de neumáticos, sistemas de frenado e iluminación

La superficie asfáltica durante el otoño suele presentar una menor adherencia debido a la humedad ambiental o a la presencia de hojas caídas, factores que incrementan la distancia de frenado. Las autoridades técnicas aconsejan verificar la presión de inflado de los neumáticos antes de iniciar el viaje, evaluar la profundidad del dibujo y constatar la ausencia de desgastes irregulares. Asimismo, resulta indispensable comprobar el correcto funcionamiento del sistema de frenos y de los dispositivos de iluminación, un aspecto crítico ante la reducción de las horas de luz natural.

2-Mantenimiento mecánico y fluidos

Las oscilaciones térmicas y la humedad ambiental aceleran el desgaste de los componentes mecánicos. Los puntos clave de revisión incluyen el nivel de aceite del motor, el líquido refrigerante, el estado de carga de la batería y la tensión y lubricación de la cadena de transmisión. Estas verificaciones previenen fallas prematuras, especialmente en rodados expuestos a la intemperie o a trayectos prolongados. Para estas tareas de puesta a punto, la marca dispone de una red de servicios oficiales y talleres especializados distribuidos en el territorio nacional.

3. Criterios para la selección de indumentaria técnica

La variabilidad climática a lo largo de un mismo itinerario requiere el uso de indumentaria técnica con propiedades impermeables y de aislamiento térmico, que preserve la temperatura corporal sin limitar la movilidad del conductor. Los elementos esenciales recomendados para el confort y la seguridad pasiva incluyen:

Guantes impermeables.

Camperas con protecciones homologadas.

Cubrecuellos.

Calzado específico (botas).

Cascos con visores de alta visibilidad.

4-Planificación del itinerario y monitoreo meteorológico

El análisis previo del pronóstico del tiempo y el trazado de la ruta constituyen factores determinantes ante la posible aparición de bancos de niebla o lluvias repentinas. Los especialistas sugieren programar los viajes evitando las franjas horarias con menor visibilidad natural y mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas durante el desarrollo del viaje.

5-Adaptación de las técnicas de conducción

El comportamiento conductivo debe ajustarse a las condiciones del suelo. Las principales recomendaciones de seguridad vial para esta época del año consisten en reducir la velocidad nominal en superficies húmedas, ampliar la distancia de seguimiento respecto a otros vehículos y evitar maniobras o giros bruscos sobre pavimentos resbaladizos.

“Cada estación tiene una forma distinta de disfrutarse arriba de la moto, y el otoño es una de las más elegidas por muchos riders, tanto por los paisajes como por las temperaturas más agradables. Pero también es una época que requiere mayor preparación y atención”, señaló Juan Carlos Más, Gerente Comercial de la División Rodados de Royal Enfield Argentina, quien remarcó la importancia de promover una conducción segura, cómoda y preparada para el camino durante todo el año.

Motocicleta otoño Cosas a tener en cuenta para andar en moto durante el otoño. Royal Enfield

La leyenda de las motos Royal Enfield

Royal Enfield es la marca de motocicletas más antigua en producción continua, con origen en el año 1901 en Gran Bretaña. En 1955 estableció una planta de fabricación en Madrás, impulsando el segmento de vehículos de dos ruedas de tamaño mediano en la India bajo el concepto de "Motociclismo Puro".

Su catálogo actual incluye los modelos Meteor 350 cruiser, Interceptor 650, Continental GT 650, Himalayan 450, Bullet 350 y Classic 350. La firma promueve actividades comunitarias a través de eventos locales e internacionales como el Motoverse (celebrado anualmente en Goa) y el Himalayan Odyssey.

Como división de Eicher Motors Limited, la empresa opera mediante una red de más de 2.100 agencias en la India y cerca de 850 puntos de venta distribuidos en más de 60 países. Cuenta con centros técnicos en Bruntingthorpe (Reino Unido) y Chennai (India), plantas de producción en Oragadam y Vallam Vadagal, y tres complejos de ensamblaje bajo la modalidad CKD en Tailandia, Argentina y Colombia. En el período reciente, la marca registró una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) superior al 37% en los últimos cinco años y un incremento del 108% en sus ventas internacionales durante el ejercicio 2021-2022.