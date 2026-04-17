Toyota lanza el nuevo modelo de su mejor SUV y le puso precio

Las unidades más completas, como la variante Cruiser o la deportiva GR Sport, muestran cifras superiores. La opción tope de gama alcanza los 66.340 dólares australianos. El modelo RAV4 mantiene su esencia familiar pero añade componentes de lujo, como pantallas táctiles de gran tamaño y tableros digitales configurables que modernizan la experiencia de manejo de forma notable.

Innovaciones

El sistema híbrido de quinta generación que equipa la Toyota permite alcanzar una potencia combinada de 192 caballos de fuerza en los modelos estándar. Por otro lado, la versión enchufable eleva esa cifra hasta los 304 caballos. Esta configuración mecánica busca un equilibrio entre la potencia necesaria para viajes largos y un consumo de combustible reducido en entornos urbanos.

La seguridad también ocupa un lugar central en este lanzamiento mediante la incorporación de la plataforma de software Arene. Dicho sistema mejora las funciones de asistencia al conductor y la conectividad multimedia. La marca japonesa planea que estas actualizaciones lleguen paulatinamente a otras regiones del mundo tras consolidar su presencia inicial en los salones de venta australianos.

interior rava El interior de la RAV4 prioriza la comodidad y la tecnología avanzada con un panel de instrumentos totalmente digital y una pantalla multimedia de gran formato. El diseño de la cabina busca ofrecer una experiencia intuitiva para el conductor, utilizando materiales de alta calidad que refuerzan la habitabilidad del SUV en trayectos largos.

Equipamiento interior renovado

Dentro de la cabina, el modelo RAV4 ofrece climatizador de doble zona y una interfaz digital renovada. Los materiales seleccionados para los asientos y paneles buscan incrementar la sensación de durabilidad característica de la firma. La batería de las versiones enchufables admite cargas rápidas, lo que facilita el uso diario sin depender exclusivamente del motor de combustión interna.

El precio final en cada mercado dependerá de los impuestos locales y las configuraciones específicas elegidas por la filial de cada región. Los seguidores de la marca destacan la confiabilidad del producto, un factor que ayudó a mantener al vehículo en la cima de los ránkings de patentamientos. La llegada de estas unidades marca un paso firme hacia la movilidad sustentable total.