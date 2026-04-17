Toyota lanza el nuevo modelo de su mejor SUV y le puso precio

La industria automotriz recibió una de las actualizaciones más esperadas con la llegada de la nueva Toyota RAV4. Esta sexta generación, denominada internamente como XA60, inició su comercialización formal en Australia. El país oceánico funciona como el primer escenario para medir el éxito de este vehículo que lidera las ventas globales en el segmento de los utilitarios deportivos compactos desde hace décadas.
El fabricante decidió que esta edición presente una gama enfocada exclusivamente en la electrificación. Los interesados encuentran variantes híbridas tradicionales y, por primera vez en aquel mercado, una opción híbrida enchufable. La estructura del coche utiliza una versión revisada de la plataforma TNGA-K, lo cual garantiza una base sólida para el lanzamiento de las diferentes versiones disponibles en los concesionarios.
Cuánto sale la nueva Toyota RAV4
Respecto al precio, la escala comienza en los 45.990 dólares australianos para la versión de entrada GX con tracción simple. Al realizar la conversión a la moneda de Argentina, este monto representa aproximadamente 29.800.000 pesos argentinos (si la conversión fuera directa), según el tipo de cambio oficial actual. Los valores ascienden a medida que el equipamiento suma tracción integral o mayores prestaciones tecnológicas en el habitáculo.
Las unidades más completas, como la variante Cruiser o la deportiva GR Sport, muestran cifras superiores. La opción tope de gama alcanza los 66.340 dólares australianos. El modelo RAV4 mantiene su esencia familiar pero añade componentes de lujo, como pantallas táctiles de gran tamaño y tableros digitales configurables que modernizan la experiencia de manejo de forma notable.
Innovaciones
El sistema híbrido de quinta generación que equipa la Toyota permite alcanzar una potencia combinada de 192 caballos de fuerza en los modelos estándar. Por otro lado, la versión enchufable eleva esa cifra hasta los 304 caballos. Esta configuración mecánica busca un equilibrio entre la potencia necesaria para viajes largos y un consumo de combustible reducido en entornos urbanos.
La seguridad también ocupa un lugar central en este lanzamiento mediante la incorporación de la plataforma de software Arene. Dicho sistema mejora las funciones de asistencia al conductor y la conectividad multimedia. La marca japonesa planea que estas actualizaciones lleguen paulatinamente a otras regiones del mundo tras consolidar su presencia inicial en los salones de venta australianos.
Equipamiento interior renovado
Dentro de la cabina, el modelo RAV4 ofrece climatizador de doble zona y una interfaz digital renovada. Los materiales seleccionados para los asientos y paneles buscan incrementar la sensación de durabilidad característica de la firma. La batería de las versiones enchufables admite cargas rápidas, lo que facilita el uso diario sin depender exclusivamente del motor de combustión interna.
El precio final en cada mercado dependerá de los impuestos locales y las configuraciones específicas elegidas por la filial de cada región. Los seguidores de la marca destacan la confiabilidad del producto, un factor que ayudó a mantener al vehículo en la cima de los ránkings de patentamientos. La llegada de estas unidades marca un paso firme hacia la movilidad sustentable total.