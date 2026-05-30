Toyota lideró la venta de 0 KM en mayo con su mejor pickup

Toyota, líder

La actividad de los cinco meses iniciales acumuló 247.187 unidades en total. La estadística general del año marcó una diferencia negativa del 9,7 por ciento en relación a los 273.819 patentamientos que se contabilizaron en el ciclo anterior.

hilux 2026 La Toyota Hilux sigue siendo el vehículo más vendido de Argentina.

Los directivos de las agencias oficiales indicaron que las empresas trabajan sobre variables clave encaminadas a dinamizar las ventas. Los puntos centrales bajo análisis incluyen la carga impositiva que afecta a los rodados, la necesidad de un descenso continuo en las tasas de financiación y la reducción de los costos bancarios que impactan en los trámites diarios.

La actividad en los salones se concentró en la presentación de promociones y alternativas de pago para sostener el interés de los compradores. El ránking de modelos estuvo encabezado por la Toyota Hilux, que sumó 2.309 unidades nuevas en las calles durante el mes.

El podio mensual se completó con la Ford Ranger en la segunda posición con 1.672 operaciones y el Fiat Cronos en el tercer lugar con 1.627 vehículos.

Las ventas

ford ranger, lanzamientos, Ford, presente en el ránking de los más vendidos con la Ranger.

El listado completo de los modelos con mayor cantidad de registros durante mayo quedó conformado de la siguiente manera: