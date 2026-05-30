Toyota lideró la venta de 0 KM en mayo con su mejor pickup

El mercado automotor local registró un total de 41.921 vehículos patentados durante el mes de mayo. Las cifras oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina mostraron que la marca japonesa Toyota se ubicó al frente de las operaciones comerciales del periodo, impulsada de manera directa por los resultados obtenidos en el segmento de utilitarios.
El escenario general del sector comercial exhibió una contracción en la comparación con los periodos previos. El volumen de operaciones experimentó una merma del 25,6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, ocasión en la que se registraron 56.319 unidades.
La tendencia a la baja también se reflejó en la comparación mensual directa, con un descenso del 12,2 por ciento frente a los 47.730 registros que se constataron durante el pasado mes de abril.
Toyota, líder
La actividad de los cinco meses iniciales acumuló 247.187 unidades en total. La estadística general del año marcó una diferencia negativa del 9,7 por ciento en relación a los 273.819 patentamientos que se contabilizaron en el ciclo anterior.
Los directivos de las agencias oficiales indicaron que las empresas trabajan sobre variables clave encaminadas a dinamizar las ventas. Los puntos centrales bajo análisis incluyen la carga impositiva que afecta a los rodados, la necesidad de un descenso continuo en las tasas de financiación y la reducción de los costos bancarios que impactan en los trámites diarios.
La actividad en los salones se concentró en la presentación de promociones y alternativas de pago para sostener el interés de los compradores. El ránking de modelos estuvo encabezado por la Toyota Hilux, que sumó 2.309 unidades nuevas en las calles durante el mes.
El podio mensual se completó con la Ford Ranger en la segunda posición con 1.672 operaciones y el Fiat Cronos en el tercer lugar con 1.627 vehículos.
Las ventas
El listado completo de los modelos con mayor cantidad de registros durante mayo quedó conformado de la siguiente manera:
- 1° Toyota Hilux: 2.309
- 2° Ford Ranger: 1.672
- 3° Fiat Cronos: 1.627
- 4° Ford Territory: 1.589
- 5° Peugeot 208: 1.279
- 6° Volkswagen Amarok: 1.172
- 7° Chevrolet Onix: 1.156
- 8° Toyota Yaris Cross: 1.034
- 9° Chevrolet Tracker: 1.006
- 10° Volkswagen Tera: 987
- 11° Volkswagen Taos: 912
- 12° Toyota Yaris: 779
- 13° Peugeot 2008: 771
- 14° Byd Atto 2: 736
- 15° Toyota Corolla Cross: 730