Adiós a Toyota: este es el auto más confiable de Estados Unidos

Lexus: 151 puntos (Líder general y sector premium). Buick: 160 puntos (Líder en el mercado masivo). Mini: 168 puntos. Cadillac: 175 puntos. Chevrolet: 178 puntos. Subaru: 181 puntos. Porsche: 182 puntos. Toyota: 185 puntos.

A pesar de no liderar la tabla general, la casa matriz japonesa mantuvo una presencia sólida a nivel de modelos individuales. El auto IS de Lexus recibió el reconocimiento como el modelo más fiable de toda la lista. Por su parte, la corporación obtuvo ocho premios por categorías, donde figuraron nombres conocidos como el Corolla, el Camry y la Tacoma. Estas distinciones confirman que la ingeniería del grupo permanece vigente, aunque la corona de la fiabilidad general ahora resida en su división de lujo.

El análisis de J.D. Power remarcó que la complejidad tecnológica actual influye directamente en la posición de cada fabricante. Las fallas en la tecnología a bordo representaron el mayor desafío para la industria durante el último año. Lexus logró mantener la sencillez funcional y la robustez mecánica, factores que los propietarios valoraron por encima de la innovación experimental que presentaron otros competidores.

Finalmente, el mercado de Estados Unidos observa cómo la consistencia en la fabricación otorga ventajas competitivas a largo plazo. Un auto que evita las visitas frecuentes al taller por errores de software o componentes electrónicos se convierte en la opción preferida de los analistas de consumo. El éxito de este año refuerza la estrategia de control de calidad estricto, una filosofía que mantiene a estas marcas en los puestos de relevancia de cualquier ránking de la industria global.